۶۰۸ دانشجوی آذربایجان شرقی به عتبات عالیات اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خدیوی، امروز در جمع خبرنگاران از اعزام ۶۰۸ دانشجو به عتبات عالیات خبر داد و گفت:: اگر شرکت زیارتی شمسا، پروازها را هماهنگ کند، اعزام تمامی این دانشجویان به عتبات عالیات قطعی است.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های آذربایجان شرقی با بیان اینکه امسال دانشجویان در قالب ۱۶ کاروان و در بازه‌ های زمانی مختلف اعزام می‌ شوند، عنوان کرد: اولین کاروان دانشجویی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی، ۱۲ بهمن ماه و آخرین کاروان نیز چهارم اردیبهشت سال آینده اعزام می‌ شود.

وی از اعزام دانشجویان متاهل و دانشجویان مجرد به صورت تفکیک شده خبر داد و افزود: دانشجویان استقبال زیادی از اعزام به عتبات عالیات دارند و ما هم ثبت نام می ‌کنیم، اما این موضوع بستگی به تامین پرواز از سوی شرکت زیارتی شمسا دارد.

حجت الاسلام خدیوی اعزام ۱۶ کاروان ثبت نام شده به عتبات عالیات را قطعی دانست و خاطرنشان کرد: اگر شرکت شمسا و سازمان حج و زیارت در این رابطه همکاری کنند، ما آماده‌ اعزام دانشجویان بوده و مشکلی در اعزام این دانشجویان نخواهیم داشت.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های استان با اشاره به اتمام مهلت ثبت نام دانشجویان گفت: مهلت ثبت نام برای این سفر زیارتی از اول تا آخر دی ماه بوده و اکنون امکان ثبت نام وجود ندارد

وی با اشاره به تعداد دانشجوی اعزامی در سال گذشته به عتبات عالیات اذعان داشت: سال گذشته ۱۲ کاروان با ۴۵۶ دانشجو ثبت نام شده بود که در نهایت تنها ۴ کاروان دانشجویی اعزام شد.