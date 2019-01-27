استفاده از ظرفیت حج برای معرفی اهل بیت(ع) به جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اسراء، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی و علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت به همراه تعدادی دیگر از مسئولان این سازمان که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: مشکلات پیرامون برگزاری حج از چند جنبه قابل بررسی و حل شدن است که در این مسیر ابتدا باید از خودمان شروع کنیم.

وی با تأکید بر رعایت احترام در عرصه بین الملل، اظهار داشت: حج بالذاته یک حرکت سیاسی است اما نباید سیاست‌های دنیایی را به حج ارتباط داد، هرگز نباید اقداماتی مانند حمله به سفارت عربستان صورت پذیرد، این کار خلاف دستور دین است، نباید انتظار داشت چنین حرکاتی انجام پذیرد و در مقابل، آنها حرکتی انجام ندهند! اگر کسی در عرصه بین الملل احترام می خواهد، باید به دیگران احترام بگذارد.

استاد سطوح عالی حوزه خاطرنشان کرد: دستورات دین در سه حوزه ملی، منطقه‌ای و بین المللی است و قرآن برای هر سه منطقه برنامه دارد یعنی حتی با اهل کتاب و ملحدان نیز می‌توان بر اساس موازینی ارتباط برقرار کرد، می‌فرماید در هر سه بخش با فهم و عقل رفتار کنید و تأکید می‌کند اگر مؤدب به آداب دینی نباشید به مشکل برمی‌خورید.

وی با اشاره به عدم موافقت آل سعود در برگزاری دعای کمیل به بهانه خطرات امنیتی، گفت: شما وظیفه دارید محققانه و با لبخند به طرف سعودی بفهمانید که ریشه ناامنی، داعش و تکفیری خود آنها هستند، آنها باید بدانند که همه جهان اسلام می‌داند که علاوه بر جنایاتی مانند جریان خاشقچی و امثال ذلک، داعش و تکفیری را نیز خود آنها می‌پرورانند.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به وظیفه خطیر بعثه‌ها در موسم حج، گفت: زائرانی که به بعثه می‌آیند باید با دست پر برگردند و برنامه‌های بعثه باید عالمانه، محققانه، جامع و بین المللی باشد، در بخش‌های فرهنگی باید عالمانه سخن بگوییم، باید از ظرفیت حج برای معرفی و جهانی کردن اهل بیت علیهم السلام که در جهان همتا ندارند استفاده کنیم و به روضه خوانی اکتفا نکنیم.

در ابتدای این دیدار گزارشی از اقدامات صورت گرفته در جهت برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر حج و حفظ کرامت و عزت حجاج ایرانی به محضر معظم له ارائه شد.