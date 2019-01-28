تیزر جدید نمایش «ضَن» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر سپند، تیزر جدید نمایش «ضَن» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی مهیار احمدی و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصور رونمایی شد.

نمایش «ضَن» با حضور هشت بازیگر زن، نگاهی متفاوت به معضلات زنان، تعرضات و... در جامعه امروز دارد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: یه روز رفتم خونه یه مرد، وقتی رفتیم تو؛ خودم و دیدم که توی خونش نشستم و دارم با عروسک‌های پاره‌ام بازی می‌کنم. می‌گفت تازه از زنش جدا شده، عکس زنش رو نشونم داد. خودم بودم که با غرور جلوی عکاس ژست گرفته بودم.

بازیگران این نمایش برکه بذری، مهسا باوفا، آیدا رزاق‌زاده، گیز طاهایی، شیرین کاشفی، نوشین کریمی، فرشته مرعشی و محیا نمازی هستند.

سایر عوامل نمایش «ضَن» عبارتند از مدیر تولید: عادل شادرو، آهنگساز: امیر موسوی، طراح گریم: بهاره اسدی، طراح لباس: حمیرا کامل، دستیاران کارگردان: علیرضا نصراله‌زاده، سوگند انتظاری، منشی صحنه: سوگند انتظاری، نوازندگان: ستاره سادات اخوی، محیا نامداری، سارا قانمی.

نمایش «ضَن» تا ۱۸ بهمن هر شب ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۵۵ دقیقه در سالن شماره یک تماشاخانه سپند به نشانی تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹ روی صحنه می‌رود.