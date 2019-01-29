نمایش آثار داوینچی در لوور جنجال به پا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان از این قرار است که ایتالیا قرار بود تعدادی از آثار داوینچی را به مناسبت پانصدمین سالگرد مرگ این هنرمند برای نمایشگاهی که موزه لوور برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرده است، در اختیار این موزه قرار دهد.

اما در این میان "لوچیا بور"، وزیر فرهنگ ایتالیا اعلام کرده است که در نظر دارد در مورد توافق صورت گرفته با موزه لوور مذاکرات مجددی را صورت دهد و گفته است که باید صدر تا ذیل این توافق مذاکرات مجددی صورت گیرد. همین امر موجب بروز ناخشنودی مسئولان موزه لوور و تنشی بین دو کشور شده است.

موضع گیری این مقام فرهنگی ایتالیا در شرایطی که دو کشور چند ماه قبل شاهد تنش جدی بین "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهوری فرانسه و "ماتئو سالوینی"، نخست وزیر ایتالیا در خصوص اروپا و موضوع مهاجرین بوده است، وضعیت مناسبات دو کشور را متلاطم تر کرده است. وزیر فرهنگ ایتالیا که از جناح راست افراطی این کشور بوده معتقد است که مفاد قرارد منعقده با لوور درست نیست و اگر گفته شود که استقلال یک موزه (لوور) مهم است پس منافع ملی یک کشور (ایتالیا) به طریق اولی مهم تر است.

به گفته وی داووینچی یک ایتالیایی است و فقط در فرانسه فوت کرده و تحویل این تابلوها به لوور ایتالیا را در حاشیه یک حادثه فرهنگی مهم قرار می دهد.

"پاسکال بریوست"، یک مورخ فرانسوی در خصوص این نظر می گوید: داووینچی در سال ۱۴۵۲ در توسکان به دنیا آمد و سال های پایانی عمر خود را در فرانسه به سر برد و در سال ۱۵۱۹ نیز چشم از جهان فرو بست. وی در سال ۱۵۱۵ به دعوت "فرانسوا اول" پادشاه وقت فرانسه به این کشور آمد. واقعیت این است که در آن زمان اصلا ایتالیایی وجود نداشت و کل این منطقه دوک نشین بوده و شاید به همین دلیل نمی توان گفت آیا او اصلا ایتالیایی بوده یا خیر.

ضمن آن که داووینچی در فرانسه بیش از ایتالیا شناخته شده تر بود و به دلیل رقابتی که با "میکل آنژ" و "رافائل" داشت و از آن ها رنج می کشید راهی فرانسه شد زیرا می دانست در دستگاه "پاپ لئون دهم" جایگاهی ندارد به همین دلیل دعوت فرانسوا اول را پذیرفت.

اخیرا در ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال شمار زیادی از کاربران اینترنتی از این که موزه لوور از تصویر ژکوند برای تجلیل از قهرمانی تیم ملی فوتبال فرانسه استفاده کرده، پیام های معترضانه ای منتشر کردند و خواستار بازپس دهی این تابلوی به سرقت رفته و ارزشمند به ایتالیا شدند.

این مطلب را رایزن فرهنگی ایران در فرانسه ترجمه و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.