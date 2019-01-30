ریبون فارگو مناسب دستگاه چاپ کارت PVC پی وی سی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برند فارگو که در زمینه‌ چاپ کارت PVC بسیار نام‌آشناست، نه تنها کارت پرینترهای مناسب بازار را تولید می‌کند بلکه متخصص تولید ریبون رنگی و تک رنگ با کیفیت و همچنین فیلم فارگو و لمینت باکیفیت است. ریبون کارت پرینتر به شکلی طراحی شده که با توجه به نوع نیاز هر مجموعه، بهترین و به‌صرفه‌ترین نتیجه را حاصل کند.

خرید ریبون فارگوی اصل کار چندان آسانی نیست. ریبون‌ها بسیار متنوع هستند و شرکت‌های زیادی با ادعای نمایندگی فارگو، ریبون تقلبی یا ریبون کره‌ای را به جای ریبون اورجینال به فروش می‌رسانند. در این جا دو مساله اهمیت دارد؛ یکی انتخاب نوع ریبون کارت پرینتر و دیگری توجه به اصل بودن ریبون خریداری شده است.

ریبون فارگو با کیفیت و انواع آن

ریبون فارگو به شکلی طراحی شده تا پاسخگوی نیازهای متنوع و گوناگون هر مجموعه‌ای باشد. ریبون دستگاه چاپ فارگو ۵۰۰۰ و ریبون فارگو C۵۰ ریبون های پرفروش کارت پرینتر فارگو Fargo HDP ۵۰۰۰ و کارت پرینتر فارگو C۵۰ هستند. در اینجا چند نمونه از ریبون فارگوهای مناسب کارت پرینتر فارگو را بررسی می‌کنیم.

ریبون رنگی

ریبون فارگو رنگی مدل YMCK ۸۴۰۵۱-ریبون فارگو ۵۰۰۰

ریبون فارگو رنگی مدل YMCKO ۴۵۰۰۰- ریبون فارگو DTC ۱۲۵۰

ریبون فارگو رنگی مدل YMCKOK ۴۵۰۱۰- ریبون فارگو ۵۰۰۰

ریبون فارگو رنگی مدل YMC ۸۴۰۵۰- ریبون فارگو ۵۰۰۰

ریبون فارگو رنگی مدل ۴۵۴۵۳ – ریبون فارگو C۵۰

ریبون تک ‌رنگ

ریبون فارگو مدل ۴۵۱۰۲ – ریبون فارگو C۵۰ Fargo مشکی

ریبون فارگو مدل ۴۵۱۰۶-ریبون فارگو C۵۰ Fargo سفید

ریبون فارگو مدل ۴۵۱۰۷- ریبون فارگو C۵۰ Fargo طلایی

ریبون فارگو مدل ۴۵۱۰۸- ریبون فارگو Fargo C۵۰ نقره ای

ریبون فارگو C۵۰ و ریبون Fargo ۵۰۰۰ هر کدام برای یکی از کارت پرینترهای C۵۰ یا HDP ۵۰۰۰ کاربرد دارند. کارت پرینترها در دو نوع چاپگر با تکنولوژی چاپ مستقیم و چاپگر چاپ غیرمستقیم هستند. در کارت پرینتر با فناوری چاپ غیرمستقیم ریبون ها به همراه فیلم فارگو ۵۰۰۰ HDP استفاده می‌شوند و هر فیلم برای مصرف سه ریبون مناسب است. کارت پرینتر با فناوری چاپ مستقیم مثل C۵۰ برای چاپ کارت پی وی سی PVC به تنها یک ریبون احتیاج دارد و نیازی به فیلم فارگو ۵۰۰۰ HDP ندارد.

سایر مواد مصرفی کارت پرینتر مثل فیلم فارگو ۵۰۰۰ HDP، لمینت یا هولوگرام

کارت پرینتر فارگو HDP که با فناوری چاپ غیر مستقیم کار می‌کنند، به ریبون و فیلم فارگو Retransfer احتیاج دارند. توجه داشته باشید که هر فیلم برای مصرف سه ریبون ساخته شده است.

لمینت کارت پی وی سی برای افزایش شفافیت و جلای رنگ ها و همچنین دوام و استحکام کارت هاست. لمینت طرحدار سه بعدی برای چاپ هولوگرام و جلوگیری از جعل کارت پی وی سی کاربرد دارد.

خرید ریبون فارگو اورجینال

ریبون فارگو محصولی بسیار باکیفیت است که فروش بسیار بالایی دارد. ریبون فارگو رنگی یا تک رنگ را باید از نمایندگی رسمی فارگو خریداری کنید. خرید ریبون فارگو از فروشگاه های متفرقه ممکن است باعث صدمه زدن به دستگاه و ایجاد دردسر برای شما شود. پس بهترین کار خرید از نمایندگی معتبر Fargo است. تنوع نمایندگی فارگو بسیار زیاد است. اما نمایندگی فارگو در ایران تنها شرکت داتکو است.

قیمت ریبون فارگو

قیمت ریبون فارگو ۵۰۰۰ و قیمت ریبون کارت پرینتر C۵۰ متغیر است. خرید ریبون کره‌ای به دلیل قیمت ارزان تری که دارد وسوسه انگیز است؛ با این حال همانطور که گفتیم، استفاده از ریبون کره‌ای ریسک بالایی دارد. جهت اطلاع از قیمت ریبون فارگو می‌توانید با شرکت داتکو تماس حاصل فرمایید.

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