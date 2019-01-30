  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۱

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه:

جامیشان سرریز کرد/ مهار سیلاب سد گاوشان

جامیشان سرریز کرد/ مهار سیلاب سد گاوشان

کرمانشاه_مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه از سرریز شدن سد جامیشان در استان خبر داد و گفت: با مدیریت مناسب مخزن و کنترل ورودی و خروجیها سیلاب سد گاوشان نیز مهار شد.

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال شاهد سرریز کردن سد جامیشان سنقر با ظرفیت ۵۲ میلیون متر مکعب به عنوان سومین سد سرریزی هستیم، اظهار داشت:  در طول سال آبی جاری این سومین سدی است که سرریز کرده و پیش از این سد های آزادی و سلیمان شاه سرریز کرده بودند.

وی افزود: سد جامیشان سنقر هنوز به طور کامل به بهره‌برداری نرسیده و در صورت تامین اعتبار سال آینده به طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه بیان کرد: کرمانشاه هم اکنون ۹ سد با ظرفیت مخزنی یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون مترمکعب در حال بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی تاکنون ظرفیت مخازن استان کرمانشاه به حجم یک میلیارد مترمکعب تکمیل شده است، گفت: با وجود اینکه امسال شاهد ترسالی در سطح استان کرمانشاه بوده ایم همچنان نیازمند مدیریت مصرف از سوی مردم و کشاورزان هستیم.

درویشی تصریح کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته دبی سیلاب به بیش از ۱۰۰ متر مکعب بر ثانیه در ورودی سد گاوشان رسید که با مدیریت مناسب مخزن و کنترل ورودی و خروجیها، این سیلاب مهار و از آسیب به پایین دست جلوگیری شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر سد گاوشان بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده در مخزن داشته و حجم قابل توجهی نیز برای کنترل سیلابهای احتمالی ظرفیت دارد .

کد مطلب 4528121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها