جامیشان سرریز کرد/ مهار سیلاب سد گاوشان

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال شاهد سرریز کردن سد جامیشان سنقر با ظرفیت ۵۲ میلیون متر مکعب به عنوان سومین سد سرریزی هستیم، اظهار داشت: در طول سال آبی جاری این سومین سدی است که سرریز کرده و پیش از این سد های آزادی و سلیمان شاه سرریز کرده بودند.

وی افزود: سد جامیشان سنقر هنوز به طور کامل به بهره‌برداری نرسیده و در صورت تامین اعتبار سال آینده به طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه بیان کرد: کرمانشاه هم اکنون ۹ سد با ظرفیت مخزنی یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون مترمکعب در حال بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی تاکنون ظرفیت مخازن استان کرمانشاه به حجم یک میلیارد مترمکعب تکمیل شده است، گفت: با وجود اینکه امسال شاهد ترسالی در سطح استان کرمانشاه بوده ایم همچنان نیازمند مدیریت مصرف از سوی مردم و کشاورزان هستیم.

درویشی تصریح کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته دبی سیلاب به بیش از ۱۰۰ متر مکعب بر ثانیه در ورودی سد گاوشان رسید که با مدیریت مناسب مخزن و کنترل ورودی و خروجیها، این سیلاب مهار و از آسیب به پایین دست جلوگیری شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر سد گاوشان بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده در مخزن داشته و حجم قابل توجهی نیز برای کنترل سیلابهای احتمالی ظرفیت دارد .