۳۴۰۰ دانش آموز مازندران در مدارس شبانه روزی تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگری نیکزاد درباره دستاوردهای آموزش و پرورش در ۴۰ ساله انقلاب اسلامی به یکی از مهمترین راهبردهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: تحقق «عدالت آموزشی» و ایجاد فرصت آموزش برای کودکان لازم التعلیم، گفت: برابر آخرین ارزیابیهای وزارتخانه، آموزش و پرورش مازندران ضمن انسداد مبادی بیسوادی، نرخ پوشش واقعی تحصیلی در دوره ابتدایی را به عدد ۹۹.۸ درصد رساند که در مقایسه با چهل سال قبل، یک پیشرفت قابل توجه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در این زمینه ادامه داد:مدارس شبانهروزی یکی از ساز و کارهای مهمی است که با رویکرد تحقق حداکثریِ «عدالت آموزشی» و ارتقاء پوشش تحصیلی، راهاندازی شدهاست و امروز، ۳۴۰۰ دانشآموز در ۴۹ مدرسه شبانهروزی در مناطق محروم و کوهستانی و سردسیر در شاخه نظری در حال تحصیل هستند درصورتیکه قبل از انقلاب چنین امکانی برای این دانشآموزان فراهم نبود.
وی ضمن اشاره به جامعه آماری دانشآموزان استان گفت: تعداد ۵۳۵ هزار و ۴۶۳ دانشآموز مازندرانی در ۴هزار و ۴۳۸ مدرسه مشغول تحصیل هستند اما صِرف نظر از کمیّت و آمار، آموزش و پرورش مازندران در آزمونهای کیفی و استاندارد ازقبیل کنکور، المپیادهای علمی کشوری و جهانی، جشنواره جوان خوارزمی و استعدادهای درخشان، در صف برترینهای کشور است که در ادامه به برخی از موارد برجسته، اشاره میکنم.
نیکزاد همچنین توضیح داد: در این بخش هم کتاب افتخارات آموزش و پرورش مازندران در این چهل سال به اندازهای قطور و دستاوردهای فرزندان استان به اندازهای گسترده است که پرداختن به همه این افتخارات در چنین مجالی، غیرممکن است اما به چند مورد برجسته اشاره میکنم ازجمله اینکه سه نفر از تیم شش نفره جمهوری اسلامی ایران در المپیاد جهانی ریاضی ۲۰۱۸ رومانی، از دانشآموزان سمپادی ما بودند که در نهایت مدال طلای پنجاه و نهمین المپیاد جهانی ریاضی به دانش آموز «محمد شریفی کیاسری»، مدال نقره به «احمد رمضانپور» و دیپلم افتخار این مسابقات نیز به «ابوالفضل شیرمحلهای» رسید ضمن اینکه رتبه نخست کنکور ۹۷ رشته ریاضی نیز به مازندران رسید.
وی همچنین گفت: دستاوردهای آموزش و پرورش مازندران، در جشنواره های علمی داخلی چون خوارزمی، مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری و امتحانات نهایی خرداد نیز چشمگیر است به شکلی که مازندران در بسیاری از این رقابتها، رتبه های اول تا سوم کشوری را دارد.
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