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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

صبح امروز؛

نخستین جشنواره و نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی افتتاح شد

نخستین جشنواره و نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی افتتاح شد

نخستین جشنواره و نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی صبح امروز با هدف بالابردن سطح دانش ایمنی در بین مردم و مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره و نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی با حضور حسین مصطفی‌زاده رئیس اتحادیه لوازم ایمنی و آتش‌نشانی افتتاح شد.

مصطفی‌زاده در معرفی این بازارچه اظهار کرد: این بازارچه تقریبا ۱۲۰ واحد تجاری، ۳۰ واحد اداری و ۳۵ غرفه دارد؛ همچنین ۷۰ درصد این واحدهای تجاری فعال هستند.

رئیس اتحادیه لوازم ایمنی و آتش‌نشانی با اشاره به هدف ایجاد این بازارچه گفت: هدف این بازارچه در ابتدا افزایش دانش ایمنی بین مردم و بعد آموزش و بالا بردن سطح دانش مسئولان HSE است.

وی تاکید کرد: لوازم‌هایی که در بازارچه حضور دارد هم تولیدی هستند و هم وارداتی ولی حجم بیشتر این لوازمات تکلید داخل است؛  عمدتا تجهیزاتی که اینجا ارائه می شود مربوط به بهداشت ایمنی، محیط، آتش نشانی و فرد است.

رئیس اتحادیه لوازم ایمنی و آتش نشانی گفت: بالغ بر ۶۵ درصد این شرکت هایی که در اینجا حضور دارند تولید کننده تجهیزات ایمنی هستند.

وی درخصوص هدف برگزاری این بازارچه عنوان کرد: هدف از برگزاری این بازارچه توسعه فرهنگ خود ایمنی و خود امنیتی بین شهروندان است.

مصطفی زاده در خصوص ۳۵ درصد تجهیزاتی که وارد می شوند، تشریح کرد: استثنا در برخی از تجهیزات ایمنی که حساس هستند واردات صورت می گیرد ولی در باقی موارد ما خودکفا هستیم.

کد مطلب 4528380

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