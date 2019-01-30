غلامحسین آرام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک هم شامل جریمه می‌شود و هم پرداخت عوارض، اظهار داشت: این در حالی است که به دلیل آنکه عوارضی برای محدوده طرح زوج و فرد پیش‌بینی نشده، ورود غیرمجاز به این محدوده تنها شامل حال جریمه می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع در شورا نیز در حال پیگیری است و طی دو روز آن تصمیم‌گیری در خصوص آن نهایی می‌شود.

معاون عمرانی فرماندار تهران در پاسخ به پرسشی در رابطه با اعتراض آژانس‌ها و وانت‌بارها به نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک افزود: فرمانداری تلاش کرد تا افزایش نرخ‌ها برای این قشر بر اساس تورم سالیانه باشد که موضوع به حل اختلاف مرکزی رفت و حکم به نفع شهرداری صادر شد و این‌گونه نبود که فرمانداری نسبت به این اعتراضات بی‌تفاوت باشد.