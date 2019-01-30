رهاسازی آب سدهای دز و کرخه طبق محسابات کارشناسی صورت گرفت

علی حسین حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با باز کردن به موقع دریچهها سد دز از تکرار اتفاق ناگوار سیل سال ۹۵ در روستای شعیبیه جلوگیری شد.
وی با اشاره به حضور مردم و مسئولان برای ترمیم سیلبندها از این حرکت به عنوان بخشی از وحدت میان مردم، نظام و مسئولان یاد کرد و افزود: اقدامات به موقع موجب شد از بروز خسارتهای قابل توجه جلوگیری شود و امیدواریم با کمک استانداری خوزستان و سایر دستگاههای اجرایی، زیرساختهای آسیب دیده در شهرها و روستاها ترمیم شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: تمامی نیروهای سپاه، بسیج و ارتش پای کار بوده و علی رغم بالا بودن شدت بارندگی در خوزستان، هیچ گونه تلفات انسانی نداشتیم.
حسینزاده با بیان اینکه تا کنون برآورد خسارتی از سیلاب اخیر صورت نگرفته است، اظهار کرد: بیشترین میزان خسارت به زمینهای کشاورزی کنار رودخانه وارد شده است و فرمانداریها، شهرداریها و بخشداریهای مناطق سیل زده باید برآورد خسارت کرده و نتیجه را اعلام کنند.
وی ادامه داد: بیشتر مناطق بحرانی سیل در شهرستان دشتآزادگان و روستاهای پایین دست سد دز به دلیل کامل شدن به موقع سیلبندها با خسارت زیادی مواجه نشدند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: رهاسازی آب سد دز و کرخه طبق محسابات کارشناسی صورت گرفته و در این محاسبات حوضههای پایین دستی نیز مورد توجه قرار گرفت تا با خسارت کمتری مواجه شوند.
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