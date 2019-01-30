به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشست دوجانبه رؤسای رگولاتوری، مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه و مدیران پخش صدا و تصویر کشورهای ایران و عراق ۱۳ تا ۱۶ بهمن در تهران برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این نشست دوجانبه بررسی مشکلات زائران در اربعین سال ۹۷ و راهکارهای بهبود خدمات‌رسانی در اربعین سال آینده، هماهنگی فرکانسی در نواحی مرزی برای کاهش سرریز سیگنال و رفع تداخلات در باندهای فرکانسی تلفن همراه و هماهنگی سرویس پخش صدا و تصویر در نواحی مرزی است.

در حاشیه این نشست، مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه و نمایندگان سازمانهای صدا و تصویر دو کشور درباره راهکارهای رفع تداخلات و مشکلات پخش صدا و تصویر در حاشیه مرزی بین دو کشور تبادل نظر خواهند کرد.