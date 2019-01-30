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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

در نشست رگولاتوری‌های دوکشور؛

هماهنگی فرکانسی نواحی مرزی ایران و عراق بررسی می‌شود

هماهنگی فرکانسی نواحی مرزی ایران و عراق بررسی می‌شود

موضوع هماهنگی فرکانسی در نواحی مرزی ایران و عراق در نشست رگولاتوری‌های دو کشور بحث و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشست دوجانبه رؤسای رگولاتوری، مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه و مدیران پخش صدا و تصویر کشورهای ایران و عراق ۱۳ تا ۱۶ بهمن در تهران برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این نشست دوجانبه بررسی مشکلات زائران در اربعین سال ۹۷ و راهکارهای بهبود خدمات‌رسانی در اربعین سال آینده، هماهنگی فرکانسی در نواحی مرزی برای کاهش سرریز سیگنال و رفع تداخلات در باندهای فرکانسی تلفن همراه و هماهنگی سرویس پخش صدا و تصویر در نواحی مرزی است.

در حاشیه این نشست، مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه و نمایندگان سازمانهای صدا و تصویر دو کشور درباره راهکارهای رفع تداخلات و مشکلات پخش صدا و تصویر در حاشیه مرزی بین دو کشور تبادل نظر خواهند کرد.

کد مطلب 4528660

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