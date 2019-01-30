عملیات جنگ «مردم محور»، استراتژی جدید آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در «نخستین همایش ملی معماری دفاعی و امنیتی نظام اسلامی در افق چشم انداز ۱۴۰۴ (فرصث ها و تهدیدات)» که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم، گفت: امروز در جهان اتفاقات مختلفی در حوزه فناوری در زمینه های (IOT) و باسرعت بالا در حال رخ دادن است.

وی اینترنت اشیاء IOT)۱) و اینترنت و مردم IOP)۲) را موضوع مهم دیگری دانست که جهان در مواجهه با آن است و افزود: شبکه های اجتماعی با کارکرد ها و موضوعات مختلف در حال فراگیری ست و تحولات بسیاری را با خود به ارمغان آورده است.



سردار جلالی، هوشمند سازی زیرساخت‌ها را یکی دیگر از پدیده های نوین دانست و گفت: هوشمندی زیر ساخت ها می تواند در کنار مزایایی که برای بشر دارد مخاطراتی را نیز به همراه داشته باشد.



وی با بیان اینکه معماری امروز جهان براساس توسعه فضای سایبر در حال شکل گیری است، اظهارداشت: درکنار آن فناوری ها با هم همگرا، هم افزا و یا تلفیق می شود و در قالب اشیاء هوشمند، تجهیزات و سلاح های مختلف هوشمند قرار می گیرند به همین دلیل و وقتی (IOT) به اشیا اضافه می شود یک سری قابلیت و کارکرد به آنها می دهد پس می تواند مخاطرات ی با خود داشته باشد.

حرکت جلیقه زردها در فرانسه ناشی از قابلیت شبکه های اجتماعی است

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در ادامه گفت: زمانی که به اشیا قابلیت (IOT)اضافه می شود می تواند مانند یک سیستم عمل کند که در کنار قابلیت، مخاطراتی را نیز به همراه داشته باشد و همه اشیا و تجهیزات را می تواند در بر بگیرد.



وی افزود: زمانی که اشیاء هوشمند سیستمی شود تعامل درون سیستمی میان آنها شکل می گیرد و با مرکزیت کامپیوتر و تراشه ای که در آن قرار می گیرد مدیریت می شوند و قابلیت کنترل از راه دور و برنامه ریزی و عمل بر اساس برنامه می یابد، در این حالت امکان دسترسی، نفوذ و کنترل از راه دور پیدا می کند که این نفوذ می تواند قانونی یا غیر قانونی باشد.

سردار جلالی اضافه کرد: پس همه تهدیدات فضای سایبری از این طریق به فضای فیزیک وارد می شود و احتمال نفوذ، کنترل از راه دور و مدیریت از راه دور دارند.



وی شبکه های اجتماعی یا اینترنت و مردم را بسیار مهم دانست و گفت: شبکه های اجتماعی درکنار انتقال پیام، ایجاد اشتغال نیز کرده اند و در این فضا ارز رمز نیز ایجاد شده و در کنار آن قدرت بسیج کنندگی و تحرک و راهبری مردم در مقابل دولت شکل گرفت است، اتفاقاتی مانند حرکت جلیقه زردها در فرانسه ناشی از همین قابلیت شبکه های اجتماعی است.

شبکه های اجتماعی سلاحی علیه دولت‌ها



وی افزود: شبکه های اجتماعی موجب شده دولتی در داخل دولت های قانونی کشورها ایجاد شود که با ارز رمز میتواند بانک مرکزی کشورها را دچار چالش و مشکل کند و با فشار آرامش جامعه را بهم بزنند.



جلالی، شبکه های اجتماعی را دارای یک موجودیت سیاسی دانست که می تواند تعارض جدی با حکومت ها و دولت ها ایجاد کند و گفت: از شبکه های اجتماعی می توانند به عنوان سلاحی علیه دولت ها استفاده کرد و کتاب اخیرا منتشر شده در آمریکا تحت عنوان مؤید این ادعا است.



وی، هوشمند سازی زیرساخت‌های و شهر هوشمند را یک فرایند جدی و فرا گیر دانست و گفت: هوشمندی زیر ساخت ها موجب می شود همه زیر ساخت ها قابلیت نفوذ و کنترل از راه دور پیدا کنند.

سردار جلالی، هوشمند سازی را در سه نسل ذکر کرد و گفت: نسل اول هوشمند سازی در حوزه الکترونیک و نسل دوم تلفیق فناوری سایبر و الکترونیک و نسل هوشمند سازی قابلیت برنامه ریزی نیز به موارد قبل اضافه می شود.



وی، ترکیب و تلفیق فناوری با هم را یکی دیگر از پدیده های نوین دانست و گفت: با توسعه فناوری یک استراتژی کنترل جهانی توسط قدرت ها دنبال می شود، پس مدل اداره حکومت ها، شغل، کار و ... تغییر پیدا می کند و اکثر پدیده ای سیاسی، اجتماعی و ... را متحول می کند.



تبیین استراتژی های جدید آمریکا



رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه آمریکایی ها با جنگ نیابتی به دنبال متحد کردن کشورهای منطقه علیه ایران هستند، تاکید کرد: از سوی دیگر جنگ ها بر خلاف گذشته که هدف جنگ بودند امروز به مردم محور تهدیدات تبدیل شده اند، آنها از درگیری نظامی اجتناب می کنند اما استراتژی فشار مادون جنگ را دنبال می کنند.



سردار جلالی، تقویت غرب گرایان با تقویت فشار از درون را یکی دیگر است استراتژی های دشمن دانست و اظهار داشت: برای این کار همه ابزار را به کار گرفته اند و عملیات ترکیبی سایبری را نیز استفاده می کند.



وی افزود: عملیات جنگ مردم محور با استفاده از شبکه های اجتماعی مانند آنچه در سال گذشته شاهد آن بودیم و همچنین عملیات براندازی و جنگ ترکیبی به صورت جنگ مدرن زیرساختی از جمله استراتژی های جدید آمریکا است.

جلالی اظهار داشت:جنگ اقتصادی با توسعه تحریم‌ها با هماهنگی درون نیز از جمله اقدامات آنهاست، در این شرایط ما شاهد ترکیبی از تهدیدات مردم محور هستیم آنها با تبادل داده در شبکه های اجتماعی ذهن و فکر مخاطب را به سمت سوی که خود می خواهند می کشند مانند آنچه در مسئله ارز و سکه دیده شد.



وی با بیان اینکه عملیات روانی با استفاده از شبکه های اجتماعی یکی دیگر از رویکرد های دشمنان انقلاب اسلامی است، اظهارداشت: آنها با انتشار اخبار کذب و دروغ افکار مردم را آشفته و آنها را فریب می دهند.



رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور افزود: در عملیات های هیبریدی و ترکیبی دشمنان با استفاده از فناوری و شبکه های اجتماعی تهدیدات مختلفی را علیه کشور ایجاد می‌کنند و در این مسیر محور همه تهدیدات مردم هستند.



سردار جلالی، حمله سایبر ی به زیرساخت‌ها را یکی دیگر از تهدیدات دشمن دانست و تاکید کرد: دشمنان در تهدیدات زیرساختی و حملات سایبری به دنبال اخلال در شبکه انرژی شبکه پدافند هوایی و دیگر حوزه ها هستند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در خصوص راهکارها و رویکردهای مقابله با مخاطرات این حوزه، گفت:برای اینکه ما هم از خدمات، سرویس ها و کارکردهای فناوری های نو علی الخصوص سایبری حداکثر بهرهمندی را داشته باشیم، باید زیرساخت های سایبری کشور، به صورت ملی، بومی، مستقل و امن باشد وگرنه دچار تهدیدات و مخاطرات این فضا می شویم.

وی با بیان اینکه تعریف قلمرو سرزمینی سایبری کشور در فضای ملی از دیگر راهبردهای جدی و اثرگذار به دفاع کشور در برابر تهدیدات سایبری است، افزود: مانند کشورهایی که اخیرا این قلمرو را تعریف کرده اند و از آن دفاع می کنند ماهم می توانیم این کار را انجام دهیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: اگر بدون توجه به ملاحظات دفاعی و صرفا با نگاه توسعه محور و تکنولوژی های سایبری را در کشور کورکورانه پیاده سازی کنیم، در یک شبکه طراحی شده قرار می گیریم که شاید مخاطرات زیادی برای ما داشته باشند به همین جهت موضوع پدافند غیر عامل از اهمیت بالایی برخوردار است.