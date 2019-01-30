اعلام آمادگی شهرداری تهران برای کمک به استانداری خوزستان و لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی شهردار تهران در پی وقوع سیل و آب گرفتگی در برخی شهرهای استان خوزستان و لرستان، ضمن ابراز تاسف و همدردی با مردم خوب و فهیم این دو استان، آمادگی شهرداری تهران را برای اعزام تجهیزات و ماشین آلات به مناطق سیل زده اعلام کرد.

حناچی با ارسال پیام های جداگانه برای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و سیدموسی خادمی استاندار لرستان، ضمن ابراز تاسف و همدردی با مردم این دو استان که به دلیل وقوع سیل و آبگرفتگی دچار آسیب و خسارت شده‌اند، آمادگی شهرداری تهران را برای اعزام نیروهای خدماتی و ارسال تجهیزات و ماشین آلات به مناطق سیل زده اعلام کرد.