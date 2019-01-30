تبلیغ باید مردمی شود/ سازمان تبلیغات باید به نقطه اعتلای خود برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به استان کرمان سفر کرده است، ظهر امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن با روسای ادارات و کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی کرمان دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام قمی در این نشست گفت: پست خالی، کسری نیرو، عدم اجازه برای ایجاد اداره در خیلی از شهرستان ها، عدم اجازه برای تبدیل نیروهای شرکتی و... از مشکلاتی است که ما در سراسر کشور با آن مواجه هستیم. ما به هم افزایی اجزای درونی سازمان و هم افزایی سازمان با دیگر نهادهای فرهنگی خیلی امید بسته ایم و همه تلاش ما این است که هم افزا تر از گذشته اقدام بکنیم. بنای ما به هم افزایی و همکاری است در عین حال از وظایف طلبگی خود کوتاه نمی آییم.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که از اهمیت بسزایی برخودار است مسئله خواهران حوزوی تحصیل کرده است که باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم.

وی افزود: ما باید سازمان تبلیغات اسلامی را مردمی تر از قبل اداره کنیم و باید جوانان مومن انقلابی بازوان تبلیغی ما در شهرها باشند. جوانان باید رسالت های تبلیغی برای خود قائل باشند در عین حال باید سر رشته تبلیغات به دست روحانیت باشد.

حجت الاسلام قمی گفت: توقع ایستادگی و مقاومت از مردم راهی جز تبیین اسلام ناب ندارد. تبلیغ باید به زبان جوانان و حس و حال آنها تطبیق کند و راه آن هم مردمی شدن تبلیغ است. تبلیغ باید مردمی شود و باید از جوانان در این امر کمک گرفت. همچنین باید مرجعیت سازمان تبلیغات برای مردم، جوانان و هیئات مذهبی جدی تر شود.

وی ادامه داد: چهل سالگی انقلاب مقارن با فاطمیه است و باید کار جدی در سازمان تبلیغات اسلامی شود. ما باید به یک فهم امروزین از انقلاب اسلامی برسیم.

وی افزود: ما ضعف عملکرد مدیران را قبول داریم ولی دشمنان هم سرسختانه به ما حمله می کنند. باید این مسئله برای مردم تصویر شود که ما چه مشکلات عدیده ای را طی کرده ایم و در مواجهه با این مشکلات چقدر خوب عمل کرده ایم.

حجت الاسلام قمی گفت: این تصویر باید در جامعه شکل بگیرد که ما چهل سال حرکت کرده ایم و از حرکت ناایستاده ایم. اینکه تا به اینجا آمده ایم باید بفهمیم که در شرایط جنگ احزاب هستیم و اگر این مرحله را طی کنیم فتوحات عظیمی از جمله فتح مکه را بدون خونریزی خواهیم داشت.

وی افزود: الان وقت ارزیابی است. چهل سالگی انقلاب بهانه ای است که پیام انقلاب را به مردم منتقل کنیم و اثرسنجی کنیم. مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریت ها چیزی از مسئولیت ما به عنوان یک طلبه کم نخواهد کرد.

وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در اعتلای فرهنگ انقلاب اسلامی موثر است و باید به نقطه اعتلای خود برسد.

لازم به ذکر است در این جلسه روسای ادارات و کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی کرمان مشکلات خود در سازمان و همچنین ایده های تبلیغی خود را با حجت الاسلام قمی در میان گذاشتند.