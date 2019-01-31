حق علمی امام راحل در حوزه علمیه مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر پنجشنبه در هفتمین جلسه مجمع عمومی انجمن اصول فقه حوزه که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد با بیان اینکه انقلاب اسلامی نقطه عطف مهمی در تاریخ کشورمان است چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشت.

وی اظهار داشت: موضوع این جلسه که ظرفیت شناسی علم اصول در استنباط احکام مسائل مستحدثه با عنوان مرجعیت عرف در مفاهیم و مصادیق است یکی از موضوعات مهم و کلیدی و از نقاط افتراق مکتب اصولی نجف و قم است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در این جا این سؤال مطرح می‌شود که در این الفاظی که مفاهیم آن را عرف باید بیان کند، بعد از تبیین معانی و مفاهیم آیا مصداقش را هم باید عرف معین کند یا مصداق در دست عرف نیست.

وی بیان کرد: مکتب نجف قائل‌ است عرف در همین محدوده وظیفه‌اش تمام می‌شود و بیش از این محدوده حقی ندارد؛ در مقابل مرحوم حائری مؤسس حوزه و شاگردان امام راحل معتقدند همان‌طور که امر تشخیص مفهوم و معنا به یدالعرف است تعیین مصادیق هم به یدالعرف است و عرف باید مصادیق را روشن کند.

آیت الله فاضل لنکرانی عنوان کرد: عمده دلیل نائینی و امثال آن این است که قضایا و موضوعات آن مصداقش واقع این عناوین است به طور مثال دم مصداقش واقع دم است و این قابل تغییر نیست.

وی گفت: وقتی زمان و مکان را در استنباط و استخراج دخیل می‌دانیم کسانی که می‌گویند مصادیق عرفی نیست چگونه می‌خواهند به آن پاسخ دهند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: در فقه مصادیقی است که غیر از مراجعه به عرف راهی برای آن نداریم.

وی با بیان اینکه حوزه اگر بخواهد انقلابی بماند باید مبانی اصیل امام راحل را از فقه اصول استخراج کند افزود: حق علمی امام راحل در حوزه ما مغفول مانده است.

آیت الله فاضل لنکرانی در پایان بیان کرد: باید در احیای فکری فقه و اصول امام(ره) قدم جدی برداشته شود.

روزی به عنوان علم اصول قرار داده شود

رئیس انجمن اصول فقه حوزه علمیه نیز در این جلسه اظهار کرد: امروز فقه و فقاهت در حوزه‌های علمیه پیوند مستحکمی با نظام مقدس پیدا کرده است.

حجت الاسلام محمدی افزود: انجمن اصول فقه از همه اساتید، محققان فرهیخته و فقها جهت ارائه مطالب خود دعوت می‌کند تا تحت عنوان کرسی نظریه پردازی و نشست علمی مطالب علمی خود را عرضه کنند.

وی با بیان اینکه مرسوم است تا در علوم و فنون روزی را برای پاسداشت آن علم نام گذاری می‌کنند لذا انجمن اصول به بعضی از بزرگان حوزه و چند تن از مراجع تقلید پیشنهادی داده است روزی به عنوان علم اصول قرار دهند.

رئیس انجمن اصول فقه حوزه گفت: بالاترین و محوری‌ترین علم پایه‌ای حوزه اصول فقه است و باید بتوانیم اصول فقهی داشته باشیم که قدرت علمی آن از جهان تشیع به جهان اسلام و مجامع علمی دنیا منتقل شود.

وی اظهار کرد: می‌توانیم از اصول فقه به عنوان علمی که فراتر از یک دین است برای نشان دادن قدرت علمی عالم تشیع استفاده کنیم و لذا پیشنهاد می‌شود روزی به عنوان علم اصول قرار داده شود.