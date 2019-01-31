تصویر تازه از زن ایرانی در «بنفشه آفریقایی»/ قضاوت نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی «بنفشه آفریقایی» ظهر امروز ۱۱ بهمن ماه همزمان با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت؛ سینمای رسانه‌ها برگزار شد.

در ابتدای این نشست فاطمه معتمدآریا بازیگر این اثر که در نشست حضور نداشت از طریق تماس تصویری اینترنتی با تلفن همراه کارگردان فیلم، از حضور در این فیلم اظهار خرسندی کرد.

سپس مونا زندی حقیقی کارگردان فیلم با بیان اینکه از ابتدا رضا بابک را برای حضور در «بنفشه آفریقایی» انتخاب کرده بود، عنوان کرد: به توصیه معتمدآریا سعید آقاخانی را انتخاب کردیم اما یکی از دشواری‌های ما این بود که از بابک بخواهیم که در فیلم تکیده باشد چون او همیشه سرحال است.

وی درباره اینکه فیلم برگرفته از یک داستان واقعی ساخته شده است، اظهار کرد: کلیت فیلم درباره این است که خانمی همسر سابقش را به خانه خود که با همسر دیگری در آن زندگی می‌کند می‌آورد تا در خانه خودش از او نگهداری کند که این اتفاق برگرفته از یک داستان واقعی است.

زندی حقیقی توضیح داد: روز گذشته اولین اکران مردمی ما در سینما آزادی بود که بازتاب بسیار خوبی گرفتیم و از این مسأله خوشحال هستم.

علیرضا شجاع‌نوری تهیه کننده این اثر هم مطرح کرد: قصد داشتیم فیلمی بسازیم که با دل خودمان و ایرانی‌ها ارتباط برقرار کند و گوشه به گوشه آن به دلمان بنشیند. فکر می‌کنم اگر ما می‌خواهیم سینمای جهان‌گیری داشته باشیم باید سراغ روایت درست و دلنشین از آنچه که داریم برویم.

وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم فیلم‌هایی تهیه کنیم که رنگ و بوی خودمان را بدهد، هنگامی که یک خارجی به ایران بیاید چیزی را دریافت می‌کند که در هیچ دفتر توریستی پیدا نمی‌کند. از همین رو به نظرم چنین سینمایی می‌تواند با دنیا ارتباط برقرار کند البته این موضوع چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد و ما باید در این حوزه تلاش کنیم.

زندی حقیقی درباره تغییر نام فیلم هم گفت: فیلم ۲ بار تغییر نام داد چون بنفشه آفریقایی در جریان فیلم خود به خود در فیلم جا گرفت و نامش را همین گذاشتیم. ضمن اینکه این گل، بسیار ویژه است و فکر کردیم کاراکتر شکوه بسیار به ویژگی‌های این گل نزدیک است.

این کارگردان درباره اینکه این فیلم تصویر جدیدی از زن ایرانی به نمایش می‌گذارد، توضیح داد: امیدوارم مردم با آن ارتباط برقرار کنند البته ما در بازخوردهایی که گرفته‌ایم متوجه شده‌ایم مخاطب آن را دوست دارد.

حمیدرضا بابابیگی فیلم‌نامه‌نویس این اثر هم اظهار کرد: عناصر فیلم‌نامه معنای خاصی داشت و بازی تخته که در فیلم بود هم به این معنا بود که این بازی یادگاری از ازدواج اول فریدون و شکوه بود.

زندی حقیقی در بخش دیگر از صحبت هایش توضیح داد: خانواده‌ای که ما در فیلم نشان دادیم روستایی نیستند. ویژگی قصه و پذیرش آن چیزی است که در گذشته یک فرد رخ داده است. ما خواستیم بگوییم تعصبات و قضاوت‌ها را کنار بگذاریم ضمن اینکه هیچ رفتار غیراخلاقی را در فیلم از سوی شوهر سابق و شکوه نمی‌بینیم.

رضا بابک هم در این نشست هم اظهار کرد: در قصه توازن برقرار بود ضمن اینکه سعی ما این بود که هر کدام به کاراکتر خاص خودمان برسیم. البته اکثر اتفاقات بین کاراکترها در نگاه‌ها بود. از سوی دیگر ما صحنه‌های زیادی گرفتیم اما تشخیص داده شد که اضافه است اما به هر حال بسیاری موارد با ایجاز گفته شده است.

ایمان یزدانیان آهنگساز «بنفشه آفریقایی» هم اظهار کرد: اگر قرار بود هر کدام از کاراکترها بر دیگری برتری داشته باشد حتما از سازهای مختلفی استفاده می‌کردم اما این فیلم یک مجموعه منسجم از یک زندگی بود.

شجاع نوری هم توضیح داد: ما برای یافتن این لوکیشن به جاهای مختلفی رسیدیم ولی در نهایت به لوکیشن موجود در فیلم رسیدیم که اتفاقا قرار بود تبدیل به پارکینگ شود اما ما آنجا را برای فیلم انتخاب کردیم.