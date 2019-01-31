نشست نبیه بری، الحریری و میشل عون در مورد تشکیل کابینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه لبنان به منظور رایزنی در مورد تشکیل کابینه جدید، در کاخ بعبدا گرد هم آمده اند.

در همین راستا خبرگزاری آناتولی نیز در خبری اعلام کرد که سعد الحریری اعضای کابینه خود را به میشل عون معرفی کرده است.

منابع آگاه به آناتولی اعلام کرده اند که الحریری برای معرفی اعضای کابینه دولت جدید وارد کاخ بعبدا در بیروت شده است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع لبنانی اعلام کرد که مقامات و احزاب سیاسی این کشور بر سر تشکیل کابینه جدید به توافق رسیدند.