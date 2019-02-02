حسام الدین جعفری در حاشیه اردوی مشترک فرنگی کاران کشورمان و تیم مجارستان در خانه کشتی تهران به خبرنگار مهر گفت: اردوی مشترک فرنگی کاران مجار مدتی است در خانه کشتی آغاز شده که تاثیر بسزایی در روند آماده سازی بچه های ما داشته است. این اردو تا زمان اعزام تیم منتخب ایران به رقابتهای جام جایزه بزرگ مجارستان ادامه دارد سپس قرار است فرنگی کاران ما حدود ۵ روز هم در این کشور به یک اردوی مشترک بروند.

وی تصریح کرد: گروه دیگری از فرنگی کاران نیز که در اردوی کنونی حضور دارند روز ۲۰ بهمن ماه به تمرینات خود خاتمه می دهند و بعد از چند روز استراحت دوباره از روز ۲۵ بهمن به خانه کشتی باز می گردند. ضمن اینکه تیم اعزامی ایران به مجارستان هم در همین روزها راهی این تورنمنت بین المللی خواهد شد.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان ادامه داد: طبق برنامه کادر فنی، تمرینات صبح و عصر دیروز به تمرین کشتی و مرور فن اختصاص داشت. اردونشینان امروز صبح استراحت خواهند داشت و عصر تمرینات هوازی و دوومیدانی را در دستور کار دارند.

جعفری با اشاره به غیبت محمد بنا در اردو و حضور وی در تورنمنت ترکیه گفت: بنا همراه با تیم اعزامی ایران در رقابتهای جام وهبی امره حضور دارد که بزودی با پایان این تورنمنت به اردوی تیم ملی باز خواهد گشت. فعلا ناصر نوربخش، رسول جزینی و عالی تبار به عنوان اعضای کادر فنی بر روند تمرینات اردونشینان نظارت دارند.

وی در پایان گفت: رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان به عنوان یکی از مسابقات رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی در روزهای ۴ و ۵ اسفند ماه در شهر گیور برگزار می شود که این رقابتها اهمیت فراوانی برای کادر فنی تیم ملی دارد. ضمن اینکه بچه های ما قبل از حضور در این رقابتها، یک اردوی مشترک را با فرنگی کاران مجار برگزار خواهند کرد. ترکیب تیم اعزامی به مجارستان مشخص شده اما فعلا منتظر صدور ویزا هستیم تا ترکیب نهایی تیم اعزامی مشخص شود.