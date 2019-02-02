به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، براساس گزارش سالیانه پایش جامعه اطلاعاتی که همزمان با شانزدهمین سمپوزیوم جهانی نشانگرهای مخابراتی (WTIS-۲۰۱۸) رونمایی شد، ضریب نفوذ جهانی اینترنت در پایان سال ۲۰۱۸ حدود ۵۱ درصد، معادل ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان است؛ این ضریب در کشورهای توسعه یافته ۸۰ درصد (نزدیک به وضعیت اشباع)، در کشورهای در حال توسعه ۴۵ درصد و در سایر کشورهای کمتر توسعه یافته ۲۰ درصد است.

بر مبنای پایش انجام شده تمامی نشانگرهای دسترسی ارتباطی و فناوری اطلاعات به جز تلفن ثابت در دهه گذشته رشد پایداری داشته، که البته رشد این نشانگرها در کشورهائی که دارای ضریب نفوذ بالا بوده‌اند، کاهش یافته است.

در بخش دسترسی به تلفن، تلفن همراه به عنوان یک سرویس پایه، سرویس غالب شده است و در حالیکه تعداد مشترکان تلفن ثابت رو به کاهش است، تعداد مشترکان تلفن همراه همچنان در حال رشد است و رشد دسترسی باند پهن نیز به صورت پایدار ادامه دارد.

در این بررسی مشخص شد که بیشتر مشترکان تلفن ثابت دارای حداقل سرعت دانلود ۲ مگابیت هستند و نرخ رشد پهن باند ثابت بدون کاهش ادامه دارد؛ در حوزه دسترسی به اینترنت نیز نتایج پایش نشان می‌دهد تقریبا ۶۰ درصد خانوارها در سال ۲۰۱۸ به اینترنت خانگی دسترسی داشته‌اند، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۰۵ کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

براساس گزارش سالیانه پایش جامعه اطلاعاتی، ایران با یک میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۶ در حوزه ارتباطات، بعد از کشورهای ترکیه، مالزی و امارات از نظر حجم سرمایه‌گذاری در جایگاه ۲۳ جهان قرار گرفته است.

بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مربوط به کشورهای آمریکا (۸۶۴۰۵ میلیون دلار)، چین (۶۶۲۵۶ میلیون دلار)، هند (۲۷۸۹۱ میلیون دلار)، ژاپن (۱۱۹۴۹ میلیون دلار) و فرانسه (۹۸۲۵ میلیون دلار) است.

همچنین ایران در سال ۲۰۱۷ در زیر سبد تلفن همراه با سهم ۳۴ درصدی از سرانه درآمد ناخالص ملی (با ماهی ۱۴.۵۳ دلار درآمد معادل برابری قدرت خرید ۴.۲۶ دلار) بعد از کشورهای سریلانکا، فنلاند و آلمان در جایگاه پانزدهم جهان قرار گرفته است. این در حالی است که به لحاظ مقایسه‌ای براساس شاخص برابری قدرت خرید، ایران بعد از سریلانکا در جایگاه دوم ارزانترین زیر سبد تلفن همراه در جهان قرار گرفته است.

کشورهای ایران، سریلانکا، بوتان و میانمار که دارای درآمدهای نسبتا پائین هستند، در زمینه قیمت‌های موبایل باندپهن مبتنی بر گوشی، به عنوان قیمت‌های بسیار پائین دسته‌بندی شده و به عنوان کشورهای دارای مقرون به صرفه‌ترین نرخ خدمات موبایل باند پهن از آنان یاد شده است.

همچنین ایران در کنار کشورهای بنگلادش، نپال، سریلانکا و ویتنام از قیمت‌های بسیار پائین برای طرح‌های تعرفه‌ای ورودی باندپهن ثابت برخوردارند و به عنوان کشورهای دارای مقرون به صرفه‌ترین نرخ خدمات باندپهن ثابت دسته‌بندی شده‌اند.