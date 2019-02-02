به گزارش خبرگزاری مهر، پدیده ملال که در دوران پیشامدرن، به اشراف و برخی طبقات خاص محدود میشد، از دوران رمانتیسم گسترش یافت و بهتدریج به یکی از ویژگیهای انسان مدرن بدل شد. ملال انسان را از درون میخورد و همچون غبار بیآنکه دیده شود، میآید و میرود. ملال با معنای هستی سروکار دارد و به همین دلیل هم در ذیل موضوعات فلسفی قرار میگیرد.
به تازگی کتاب «فلسفه ملال» نوشته «لارس اسونسن» را با ترجمه افشین خاکباز انتشارات فرهنگ نشر نو منتشر کرده است. نویسنده در این اثر میکوشد با رویکردی بین رشتهای و بهرهگیری از متون فلسفی، ادبی، روانشناسی، الهیات و جامعهشناسی ما را به درک بهتری از ابعاد مختلف این مفهوم، نقشی که در زندگی ما دارد و واکنشهای مختلفی که میتوان در برابر آن نشان داد، برساند.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه۱۶ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسیکتاب «فلسفه ملال» اختصاص دارد که با حضور حسین شیخرضایی، علی خدادادی شاهیوند و افشین خاکباز در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
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