ابهامات سبد حمایتی همچنان ادامه دارد/عدم شفاف سازی وزارت رفاه

به گزارش خبرنگار مهر، گلایه های توزیع سبد حمایتی بیمه شدگان تامین اجتماعی بدون پاسخ منطقی مسئولان وزارت رفاه، همچنان ادامه دارد. بطوریکه در روزهای اخیر شاهد سیل گسترده اعتراضات بیمه شدگان مشمول این سبد، از طریق شبکه های اجتماعی و سایت های خبری هستیم. این در حالی است که بیش از دو هفته از زمان توزیع سبد حمایتی گذشته است.

در همین ارتباط، تماس هایی نیز از سوی بیمه شدگان مشمول سبد حمایتی با خبرگزاری مهر داشته ایم که نسبت به نحوه اطلاع رسانی توزیع سبد حمایتی، به شدت گلایه مند بوده اند. یکی از همین افراد عنوان داشته که دوستان و همکارانش که در یک ردیف شغلی قرار دارند، این سبد را دریافت کرده اند. اما، او مشمول نشده است.

اختلال در نحوه اطلاع رسانی، بیشترین محل اعتراض و گلایه بیمه شدگان تامین اجتماعی است. افرادی که هنوز نتوانسته اند سبد حمایتی را دریافت کنند، خود را مشمول این سبد می دانند و معتقدند که وزارت رفاه می بایست به صورت صریح و شفاف، روند توزیع سبد حمایتی و مشمولان دریافت این سبد را اعلام کند.

نگرانی درمیان بیمه شدگان معترض تامین اجتماعی

با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، این نگرانی در بین افراد مشمول که تاکنون این سبد را دریافت نکرده اند، بروز کرده که دیگر نخواهند توانست این سبد را دریافت کنند. در حالی که وزارت رفاه وعده داده است توزیع سبد حمایتی در چند نوبت انجام خواهد شد.

در همین حال، مسئولان وزارت رفاه در پاسخ به شبهاتی که در زمینه توزیع سبد حمایتی ایجاد شده است، فقط وعده داده اند که اعتراض مشمولان رسیدگی خواهد شد و به این صورت، زمان از دست می رود. در حالی که افراد مشمول از اقشار محروم و نیازمند جامعه هستند که همین سبد حمایتی هر چند اندک، می تواند برای مشکلات اقتصادی آنها مرحمی باشد.

دو سامانه #۸*۱۴۲* و#۸*۱۴۲۰* و شماره تماس ۱۴۲۰ از هفته گذشته از سوی مسئولان سازمان تامین اجتماعی اعلام شد و از خانواده‌هایی که سبد را دریافت نکرده اند خواسته شد تا با مراجعه به این دو سامانه و وارد کردن کد ملی، اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند.

اما متاسفانه در روزهای اول بدلیل تعداد زیاد معترضان این سامانه ها با اختلال همراه بود که بعد از گذشت چند روز و گسترده شدن ظرفیت آنها کمی از مشکلات کم شد اما هنوز شفاف سازی برای بسیاری از مردم انجام نشده چرا که بعد از ۱۵ روز هنوز نمی دانند که چرا سبد به آنها تعلق نگرفته و یا اینکه آیا می توانند بالاخره سبد را دریافت کنند یا خیر و زمان آن چه هنگامی است.

پالایش هنوز به اتمام نرسیده؛ تصمیم با وزارت رفاه است

رحیم اردلان معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در مورد مشکلات سامانه پاسخگویی به خبرنگار مهر گفت: سامانه ها برای ثبت اعتراضات بیمه شدگانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان می گیرند اما سبد حمایتی به آنها تعلق نگرفته همچنان فعال است و به تازگی ظرفیت پاسخگویی بیشتری برای آن در نظر گرفته ایم تا بیمه شدگان با مراجعه به این سامانه با مشکلی مواجه نشوند.

وی افزود: تصمیم گیری نهایی با اینکه به معترضان سبد حمایتی تعلق می گیرد یا خیر با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ما فقط عملیات پالایش تماسهای افرادی که سبد را دریافت نکرده و در سامانه اعتراض خود را ثبت کرده اند را بر عهده داریم.

معاون سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه شده سبد حمایتی را دریافت کرده اند، گفت:در نهایت هر تصمیمی که وزارت رفاه بگیرد ما اجرایی خواهیم کرد و اگر اعتبار تعلق گرفت ما در کمترین زمان سبد را به بیمه شدگان اختصاص می دهیم.

در حالی که احد رستمی مدیرکل رفاهی وزارت تعان کار ورفاه اجتماعی مهلت ۱۰ روزه را برای ثبت اعتراضات اعلام کرده بود اما هیچ یک از مسئولان این وزارتخانه در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات و اینکه به این افراد سبد تعلق می گیرد شفاف سازی نکرده اند.

به نظر می رسد مسئولان دولت و وزارت رفاه، می‌بایست تدبیری بیاندیشند و اقدام ضرب الاجلی انجام دهند تا روند نارضایتی ها فروکش کند. به ویژه اینکه در ماه پایانی سال، هزینه های زندگی به یکباره افزایش می یابد و در نتیجه مشکلات مردم دو چندان می‌شود.

صرف وعده دادن برای حل مشکلات روند توزیع سبد حمایتی برای افراد مشمول، نمی‌تواند دردی را درمان کند.