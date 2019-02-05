فعالیت های انگیزشی برای ترک اعتیاد باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در مراسمی با حضور فرید براتی سده رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان، صفاپور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مریم بیدخام مدیرکل امور اجتماعی استانداری، صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، تعدادی از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین اولین گرمخانه ویژه بانوان در شهر قزوین راه اندازی شد.

فرید براتی در این مراسم گفت: کسانی که دچار آسیب های اجتماعی می شوند نیازمند حمایت های بیشتری هستند و در بهزیستی رویکرد ما توانمندسازی آسیب دیدگان برای خروج از بحران است.

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور یادآورشد: ضرورت ایجاد گرمخانه ها در همه استانها امری اجتناب ناپذیر است هر چند دوست نداریم در نظام اسلامی افراد مورد حمایت بهزیستی اضافه شود اما باید برای نیازمندان برنامه حمایتی خود را همواره برقرار کنیم.

وی تصریح کرد: راهبرد اصلی ما آموزش و توانمند سازی افراد آسیب دیده است و با این که شاهد کاهش اعتبارات مراکز حمایتی هستیم اما همچنان با کمک خیرین و بخش خصوصی نگذاشته ایم این خدمات تحت تاثیر قرار گیرد.

براتی یادآورشد: سیاست ما این است اگر این مراکز مراجعه کننده هم نداشته باشد اما دایر و آماده خدمت رسانی باشد و این که بگوییم فهرست درمانی ما درحال تکمیل شدن است و توسعه این مراکز حمایتی زیبنده نیست شاید منطقی نباشد و ما باید همیشه امکانات در دسترس و ارزان را برای افراد آسیب پذیر مهیا کنیم.

وی گفت: باید کاری کنیم تا فعالیت انگیزشی برای ترک اعتیاد و بازگشت به جامعه تقویت شود تا کارهایی که پیش بینی شده به نتیجه برسد.

مشاور سامان بهزیستی تصریح کرد: باید آسیب ها را بپذیریم و برای رفع آن حساسیت های محلی را در نظر بگیریم و با آرامش جلو برویم.



براتی از همکاری صمیمانه شهرداری و شورای شهر قزوین، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشبرد برنامه های پیشگیری در استان قزوین تشکر و قدردانی کرد.

وی اضافه کرد: موضوع تعداد افراد خدمت گیرنده در این مراکز مهم نیست بلکه وجود گرمحانه و مراکز حمایتی و تامین امکانات شبانه روزی در آنها می تواند احساس امنیت و آرامش را برای کسانی که تصمیم دارند از آسیب ها نجات پیدا کنند را ایجاد می کند که این کار پیشگیرانه است.

در ادامه اولین گرمخانه ویژه بانوان با ظرفیت ۳۰ تخت در قزوین راه اندازی شد.

در شهر قزوین یک گرمخانه با ظرفیت ۶۰ تخت برای مردان هم راه اندازی شده است.