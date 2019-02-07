به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر امور زنان وزارت آموزشوپرورش به مناسبت چهلسالگی انقلاب، برخی دستاوردهای خود را در طول این چهل سال را بررسی کرد. با توجه به سیاستها و خطمشیهای مرتبط با امور زنان در آموزشوپرورش بهمنظور دستیابی به آرمانهای موردنظر سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی در خصوص زنان و همچنین در راستای تحقق اهداف پیشبینیشده در برخی از مواد قانون اساسی کشور ضرورت دارد به سیاستها و خطمشیهای مرتبط با امور زنان توجه اساسی شود لذا دفتر امور زنان سیاستگذاری و برنامهریزی در این حوزه را بهعنوان یکی از مهمترین برنامهها در دستور کار خود قرار داده است.
از مهمترین اهداف دستیابی به ایدهها و آرمانهای مدون و مصوب در خصوص زنان، شناسایی مسائل و مشکلات آنان و برنامهریزی بهمنظور کاهش و یا رفع مشکلات فراروی آنان، رفع موانع موجود در کلیه حیطهها و افزایش دسترسی زنان و دختران به فرصتهای آموزشی، شغلی و حرفهای، توجه دادن برنامه ریزان به برنامهریزی حساس به جنسیت، طراحی ساختار و تشکیلات امور زنان متناسب با ویژگیهای خاص آنان و شناخت و درک کامل نیازها و ویژگیهای جسمی، روانی دختران دانشآموز در سنین مختلف بهمنظور برنامهریزی مبتنی بر تفاوتهای جنسیتی میتوان اشاره کرد.
از مهمترین فعالیتهای دفتر امور زنان میتوان فعالیتهای زیر را برشمرد:
امضا ۶ موافقتنامه مشترک فیمابین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت آموزشوپرورش، ارائه طرح تربیت مدیران زن آینده، بازطراحی ساختار سازمانی دفتر امور زنان، تدوین برنامه عملیاتی سالانه دفتر، نشست مشاوران امور زنان وزرا و دستگاههای اجرایی کشور، اقدام جهت توسعه ساختار دفتر امور زنان، تدوین برنامه ششم توسعه مرتبط با زنان و دختران، تهیه دستورالعمل خاص زنان شاغل در آموزشوپرورش استثنایی نظیر شناسایی زنان موفق در آموزشوپرورش، تشکیل اداره کل تربیتبدنی دختران، وضعیت زنان فرهنگی همسران شهدا (دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم)، کاهش سیاستهای تبعیض، تصویب دفتر امور زنان ذیل حوزه وزیر با تعداد ۲۴ پست کارشناسی امور زنان، ابلاغ بخشنامه بهکارگیری زنان کارآمد در عرصههای مختلف سیاستگذاری، تصمیمگیری، مدیریتی، برنامهریزی و اقدام جهت اجرایی کردن طرح خواهرخواندگی و حامی مدارس، ایجاد بانک اطلاعات مدیران زن در آموزشوپرورش، تهیه بیانیه رسالت و چشمانداز امور زنان آموزشوپرورش جهت توسعهبخشی به ساختار، تشکیل گروه مطالعات زنان در پژوهشکده تعلیم و تربیت، شناسایی و معرفی زنان توانمند جهت تصدی در پستهای مدیریتی در آموزشوپرورش، افزایش ظرفیت مدارس شبانهروزی دختران دوره راهنمایی و متوسطه استان سیستان و بلوچستان، تشکیل شورای نظارت و ارزشیابی حجاب و عفاف در استانها، تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی، تشکیل شورای بهبود وضعیت زنان در آموزشوپرورش، تدوین برنامه عمل توسعه و تحکیم حجاب و عفاف، تلاش جهت ایجاد مهدکودک ویژه فرزندان شاغلین حوزه ستادی.
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