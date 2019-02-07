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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:

کشف ۱۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در گلستان

کشف ۱۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در گلستان

گرگان- فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف ۱۶۰ کیلوگرم تریاک طی یک عملیات پلیسی در گرگان خبر داد.

سردار علی اکبر جاویدان در گفتگو خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از مدتی کار اطلاعاتی، مأموران پلیس مواد مخدر استان موفق به شناسایی یکی از سوداگران مرگ شدند.

وی افزود: با پیگیری تخصصی مأموران مشخص شد که متهم با یک خودرو زانتیا قصد جابجایی مواد مخدر از تهران به گلستان را داشته که در همین راستا با کنترل محور ورودی استان خودروی مورد نظر مشاهده و پس از تعقیب نامحسوس در یک عملیات موفق آمیز متوقف و به مقر انتظامی منتقل شد.

جاویدان ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۱۶۰ کیلوگرم تریاک که در داخل ۱۸۱ بطری به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

وی گفت: در همین راستا یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4536717

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