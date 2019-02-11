فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت برگزاری جلسات دستمزد ۹۸ کارگران اظهار داشت: روز چهارشنبه ۲۴ بهمن دومین نشست کارگروه دستمزد ۹۸ شورای عالی کار با حضور اعضا برگزار می‌شود.

وی افزود: سناریوهای مربوط به تعیین هزینه معیشت خانوار استخراج شده است و در نشست روز چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: در این نشست با استناد به اطلاعات مراجع رسمی آماری، پیشنهادات مربوط به هزینه معیشت ارائه و در نهایت حداقل هزینه معیشت یک ماه نهایی می‌شود.

این فعال کارگری گفت: در سال گذشته حداقل هزینه میعشت خانوار برای یکماه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران و سنجش فاصله حقوق و دستمزد فعلی تا معیشت برای نخستین بار در مذاکرات دستمزد سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت تا مبنایی برای تعیین وضعیت معیشت خانوارهای کارگری باشد. بر این اساس این رقم برای یکماه خانوار با تعداد ۳.۲ نفر معادل ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان تعیین شد.

بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار هر ساله در ماه‌های پایانی، در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد و در روزهای پایانی اسفند حداقل دستمزد سال آینده نهایی می‌شود.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با در نظر گرفتن «درصد تورم اعلامی» و «تأمین زندگی یک خانواده» تعیین شود.



گفتگو: اسماعیل مرادی