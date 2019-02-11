اجرای زنده نقاشی توسط حسن روح الامین در جشنواره «هنر مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»، حسن روح الامین نقاش جوان کشور و دبیر بخش پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه در محل نمایشگاه آثار منتخب جشنواره از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به اجرای نقاشی رنگ و روغن به صورت زنده برای عموم علاقمندان خواهد پرداخت.

این اجرای زنده نقاشی برای عموم رایگان و آزاد خواهد بود.

نمایشگاه آثار پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» در خیابان حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع شده است و تا ۲۴ بهمن ماه از ساعت ۹ صبح الی ۲۱ پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.