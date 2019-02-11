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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

اجرای زنده نقاشی توسط حسن روح الامین در جشنواره «هنر مقاومت»

اجرای زنده نقاشی توسط حسن روح الامین در جشنواره «هنر مقاومت»

حسن روح الامین نقاش مطرح ایرانی در نمایشگاه آثار منتخب جشنواره «هنر مقاومت» یک اثر نقاشی را خلق خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»، حسن روح الامین نقاش جوان کشور و دبیر بخش پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه در محل نمایشگاه آثار منتخب جشنواره از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به اجرای نقاشی رنگ و روغن به صورت زنده برای عموم علاقمندان خواهد پرداخت.

این اجرای زنده نقاشی برای عموم رایگان و آزاد خواهد بود.

نمایشگاه آثار پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» در خیابان حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع شده است و تا ۲۴ بهمن ماه از ساعت ۹ صبح الی ۲۱ پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 4539181
عطیه موذن

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