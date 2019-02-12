خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بیش از ۶۰ درصد از صنعت کفش و دمپایی کشور در استان قم تولید می‌شود و جزو صادرات نخست استان و برند صنعت قم به شمار می‌رود. این استان با داشتن ۲۰۰ واحد صنعتی در زمینه تولید کفش به ویژه کفش ماشینی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اهمیت صنعت کفش و دمپایی به مناسبت چهلمین سالگرد شکوفایی انقلاب اسلامی چهارمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی کفش در قم با هدف بازاریابی و رایزنی برای کسب بازارهای بین‌المللی با حضور ۶۰ تولید کننده کفش تولیدی، چرم و مصنوعی و هم‌چنین حضور چنین مهمان و تاجر خارجی هفته گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های قم برگزار شد.

هرچند بازارهای داخلی در سلطه صنعت کفش و دمپایی استان قم قرار دارد و رتبه نخست صادرات این استان را برند صنعت کفش و دمپایی را شامل می‌شود و با توجه به بالا بودن کیفیت و تولید بر اساس نیازهای مشتری مد نظر تولیدکنندگان این صنعت بوده ولی سلطه چین بر بازار کفش و افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه باعث نگرانی تولیدکنندگان کفش شده است.

چشم بادامی‌ها رقیب مهم قطب کفش و دمپایی کشور

یکی از تولیدکنندگان دمپایی و صندل قمی که ۷ سال در زمینه تولید، فروش و صادرات این صنعت فعالیت دارد به خبرنگار مهر گفت: قم در زمینه تولید دمپایی و صندل از قطب‌های مهم کشور به شمار می‌رود در کشورهای همسایه برند صنعت کفش قم شناخته شده است اما با توجه به نوسانات ارزی موجود قیمت تمام شده مواد اولیه بسیار گران شده و باعث شده کشور چین با ما به رقابت داشته باشد.

واردات کفش چینی در بازارهای کشور مشکلاتی را برای تولیدکنندگان این صنعت ایجاد کرده است

ابراهیم شعبان‌زاده بیان کرد: چین حتی بر مواد اولیه تولید این صنعت سلطه‌ور شده است در حالی که کیفیت و برند صنعت کفش و دمپایی ما حرفی برای گفتن دارد اما واردات کفش چینی در بازارهای کشور مشکلاتی را برای تولیدکنندگان این صنعت ایجاد کرده است.

به گفته این تولیدکننده، نرخ ارز و نوسان آن باعث شده تجار چینی به ایران آمده و رقابت سختی را با ما داشته باشند در حالی که ما تنها مشکل تهیه مواد اولیه و پتروشیمی و مشکلات ناشی از ترخیص کالا در زمینه صادرات را داریم.

ابراهیم دهقانی از دیگر تولید کنندگان قمی است که ۱۰ سالی در زمینه تولید صنعت صندل و کفش است. به گفته وی، قم چند سالی است که بورس تولید دمپایی و صندل در کشور به شمار می‌رود و بسیاری از کشورهای همسایه و تجار آن‌ها برای خرید به قم می‌آیند اگر مشکل تهیه مواد اولیه حل شود در واقع می‌توان هم به رونق اشتغال و هم تولیدات ملی را حمایت و هم جلوی واردات کفش چینی را گرفت.

وی اظهار داشت: چهارمین نمایشگاه تخصصی کفش فرصتی را فراهم کرد تا بتوان با رایزنی با مهمانان خارجی این نمایشگاه رایزنی و برای کسب بازارهای بیشتر برای صادرات برنامه‌ریزی کرد؛ از مسئولان می‌خواهم دست دلالان را کوتاه کند.

صادرات ۳۰ درصد کفش تولیدی قم به کشور عراق

در یکی از غرفه‌ها به یک تولید کننده خانم برمی‌خوریم که در گفت‌وگو با خبرنگار مهر خود را زهرا محمدی معرفی می‌کند. وی در حالی که فقط دو سال است که وارد عرصه تولید کفش شده اما توانسته تا ۳۰ درصد بازارهای عراق، افغانستان، سوریه و پاکستان و حتی کردستان عراق را در دست بگیرد.

بزرگ‌ترین چالش اصلی ما تهیه مواد اولیه است اکنون ما مواد اولیه را با ارز عادی وارد می‌کنیم

وی بیان کرد: هرچند تازه کار و از تولد کنندگان تازه کار هستم ولی سعی کردم طبق نیازهای مشتریان، کیفیت بالا و ظرافتی که در این زمینه نیاز است را رعایت کنم و سالانه مدل‌های جدیدی را وارد بازار کنیم.

محمدی افزود: بزرگ‌ترین چالش اصلی ما تهیه مواد اولیه است اکنون ما مواد اولیه را با ارز عادی وارد می‌کنیم در بازار قالب کفش که تا دیروز ۳۰ میلیون به فروش می‌رود امروز باید ۳۰۰ میلیون تومان خریداری کنیم و برای تولید شب عید نیاز به قالب جدید داشته در حالی که با این افزایش قیمت و معطلی در گمرک که باید برای وارد کردن مواد اولیه ۶ ماه انتظار را تحمل کنیم یک تولید کننده چگونه می‌تواند انگیزه‌ای برای تولید داشته باشد.

یکی دیگر از تولیدکنندگان قمی که ۲۰ سال از عمر خود را در زمینه تولید دمپایی و صندل با برند خاص سپری کرده است در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دمپایی و صندل تولید قم حرفی برای گفتن دارد البته اگر جلوی واردات چینی را بگیریم می‌توانیم در رونق اشتغال، درآمدزایی و کسب بازارهای جدید قدم برداریم اکنون «کوچه عالیباف» قم به قطب تولید این صنعت تبدیل شده است.

به گفته این تولیدکننده، امروز دلالان و واسطه‌ها بر این صنعت دخالت کرده و باعث مشکلاتی در صادرات و تهیه مواد اولیه شده‌اند در حالی که ۳۰ درصد تولید ما به کشور عراق صادر می‌شود اگر حمایت شویم می‌توان حتی با کشور چین و ترکیه در این صنعت رقابت کنیم.

اعتماد عراق به صنعت کفش قم

یکی از تجار کشور عراق که برای رایزنی و گفت‌وگو با تولیدکنندگان قمی به این نمایشگاه آمده است نیز بیان کرد: من ۵ سال در زمینه واردات کفش به عراق با تولیدکنندگان قمی ارتباط تنگاتنگی دارم بازار عراق در سلطه صنعت کفش ایران به ویژه دمپایی و صندل استان قم است این صنعت مورد اعتماد مسئولان و مردم کشور عراق است.

علی الجیرانی افزود: تولید کشورهای ترکیه و چین هم در کشور عراق دیده می‌شود ولی اقبال و اعتماد مردم به صندل‌های تولیدی استان قم بیشتر است و کیفیت و زیبایی این صندل مشتری‌های خاص خود را دارد.

به گفته این واردکننده عراقی، اگر مشکلات ترخیصی، گمرکی و هم‌چنین صدور ویزا برای تجار عراقی حل شود تولید و صنعت کفش قم بازارهای این کشور را زیر سلطه خواهد گرفت اکنون من با چند تولیدکننده توانستم رایزنی کنم.

مهند سیرور، از تجار کشور ترکیه نیز در این نمایشگاه اظهار داشت: تولیدات صنعت کفش استان قم جایگاه خوبی دارد ولی اگر شیوه بازاریابی، بسته‌بندی در آن نگرشی صورت گیرد ما می‌توانیم دمپایی و صندل این استان را به کشور ترکیه وارد کنیم.

اشتغال‌زایی ۵ هزار نفر در زمینه تولید کفش

رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۲۵۰ واحد تولید کننده کفش در استان قم فعالیت دارند که زمینه اشتغال ۵ هزار نفر به طور مستقیم و ۲۰ هزار نفر غیرمستقیم را فراهم کرده است.

ابوالفضل فراهانی با بیان اینکه ظرفیت نخست صادرات استان قم صنعت کفش است، گفت: انواع صندل و کفش به کشورهای آسیای میانه، عراق و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود و ارزش این صادرات سالانه ۱۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

وی افزود: در این نمایشگاه با استقبال خوب تولیدکنندگان قمی و سراسر کشور روبرو شده است ولی با توجه به فضای اندک نمایشگاه تنها ۶۰ تولید کننده داخلی و ۲۰۰ مهمان خارجی از ۲۰ کشور خارجی حضور دارند و ما با کمبود فضای فیزیکی روبرو بودیم.

به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش قم، این مهمانان برای رایزنی و آشنایی با ظرفیت‌های صنعت کفش از کشور عراق، ترکیه، افغانستان هستند هرچند رایزنی‌هایی با نمایندگی وزارت امور خارجی و انجمن صنعت کفش مشکلات صدور ویزا برای مشتریان خارجی اندکی برطرف شده ولی باز با مشکلات و چالش‌هایی روبرو است.

وی چین و ترکیه را رقبای صنعت کفش یاد کرد و گفت: اگر بتوان به ثبات ارزی برسیم و افزایش قیمت مواد اولیه برطرف شود صندل و دمپایی و صنعت کفش می‌تواند با این کشورها رقابت کند چرا که ظرفیت و کیفیت خوبی این صنعت دارد.