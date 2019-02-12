به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره عبید زاکانی با عنوان «تاریخ مردم ایران در آیینه‌ آثار عبید زاکانی» فردا چهارشنبه ۲۴ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

آثار عبید زاکانی برای پژوهش در جنبه‌هایی از تاریخ مردم ایران روزگار پس از مغولان اهمیت و ارزش ویژه‌ای دارند. با رجوع به آثار او و بررسی روشمند شواهد و داده‌های مندرج در آن‌ها می‌توان سویه‌ها و گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی ایران آن روزگار را تا حدودی از تاریکی درآورد. برای نمونه آثار عبید برای پژوهش در تاریخ اخلاقی ایران، ارزش یگانه و منحصر به فردی دارند و با رجوع به آن‌ها می‌توان تصویر روشن‌تری از شرایط اخلاقی جامعه‌ی ایران روزگار پس از مغولان به دست داد.

در این نشست داریوش حمانیان استاد تاریخ دانشگاه تهران سخنرانی می‌کند.

این برنامه فردا چهارشنبه ۲۴ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.