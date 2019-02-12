اجازه استقرار موشک های آمریکا در رومانی را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «تئودور ملشکانو» وزیر امور خارجه رومانی در گفتگو با روزنامه دی ولت ضمن انتقاد از تعلیق پیمان موشک های هسته ای میان برد از سوی آمریکا اظهار داشت: واشنگتن در صورت ترک پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد نباید به استقرار موشک های خود در کشورهای اروپایی بیندیشد.

وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی نباید با استقرار موشک های آمریکایی موافقت کنند، افزود: رومانی تحت هیچ شرایطی اجازه استقرار موشک های آمریکایی را در خاک خود نمی دهد.

وزیر خارجه رومانی همچنین خاطر نشان کرد: رومانی به شدت نگران برهم خوردن پیمان منع موشک های هسته ای میان برد است. ما از روسیه می خواهیم تا اقدامات لازم را برای پایبندی به این پیمان انجام دهد.

ملشکانو ادامه داد: خدشه دار شدن پیمان منع موشک های هسته ای میان برد مخاطرات امنیتی را برای اروپا بدنبال دارد.

گفتنی است وزیر خارجه آمریکا روز ۴ دسامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که واشنگتن به مدت ۶۰ روز پایبندی به پیمان نیروهای هسته ای میانبرد را تعلیق خواهد کرد، تا مسکو ظرف این مدت تعهد عملی خود را به آن نشان دهد و در غیر این صورت از این پیمان خارج خواهد شد.