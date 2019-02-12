انبار دپوی کالای قاچاق در دلیجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز هاشمی در این باره اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی انواع آبمیوه خارجی قاچاق در انباری در این شهرستان، تحقیقات نامحسوس پلیس درباره این موضوع آغاز شد.

وی یاد آور شد: با شروع تحقیقات، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان موفق شدند، فردی را که در زمینه دپوی انواع آبمیوه خارجی قاچاق فعالیت می کرد، شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان عنوان کرد: سرانجام پس از محرز شدن فعالیت غیرقانونی متهم، طی هماهنگی با دستگاه قضایی این فرد دستگیر و در بازرسی از این انبار سه هزار و ۱۳۷ عدد انواع آبمیوه خارجی قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.

هاشمی در پایان افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.