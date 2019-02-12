به گزارش خبرگزاری مهر، «کریس مورفی» سناتور آمریکائی از ایالت کانکتیکات امروز سه شنبه در پیامی توئیتری به ادعاهای واهی و تکراری «جان بولتون» مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

سناتور آمریکائی در این خصوص نوشت: جان بولتون می‌گوید که ایران به دنبال سلاح هسته‌ ای است. این صحت ندارد. نهادهای اطلاعاتی عکس این حرف را می زنند و او نیز از این موضوع آگاه است.

سناتور ایالت کانکتیکات در ادامه افزود: او برای جنگ زمینه‌سازی می‌کند و همه ما نیز باید در این خصوص آگاه باشیم.

به گزارش مهر، این در حالیست که جان بولتون پیشتر در اظهاراتی مضحک مدعی شده بود که نمی‌گذاریم این انقلاب به ۴۰ سالگی خود برسد!