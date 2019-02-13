آمریکا به ترکیه درباره خرید اس-۴۰۰ هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «کِی بِیلی هاچینسون» نماینده دائم آمریکا در ناتو، طی اظهاراتی مدعی شد که واشنگتن به حصول توافقی وسیع‌تر با روسیه در راستای منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای روی خوش نشان می‌دهد اما همزمان تهدید کرد که ترکیه نیز به عنوان عضوی از ناتو، حق خرید سامانه اس-۴۰۰ روسی را ندارد.

وی در این باره گفت: آمریکا از بابت خرید هرگونه تسلیحات نظامی روسیه از سوی یکی از متحدان ناتو (ترکیه) نگران است. همه اعضای ناتو از این بابت بیمناک هستند و امیدواریم که ترکیه تصمیم درست را اتخاذ کرده و به دنبال سامانه نظامی دیگری (غیر از اس-۴۰۰ روسی) باشد.

گفتنی است ترکیه طرح خرید این سامانه روسی را نهایی کرده و قرار است اکتبر ۲۰۱۹، نخستین نمونه آن را تحویل بگیرد.

به ادعای هاچینسون، اقدام ترکیه به خرید اس-۴۰۰، ناقض امنیت اعضای ناتو است و توانایی دفاعی آنها را به مخاطره می‌اندازد.

همزمان، هاچینسون مدعی شد که آمریکا به دنبال توافق کنترل تسلیحاتی است که همه کشورهای برخوردار از موشک‌های میان‌برد را در بر می‌گیرد.

وی همچنین مدعی شد که آمریکا باید برای مقابله با موشک‌های روسی که ناقض پیمان منع موشک‌های میان‌برد (INF) هستند؛ توان نظامی خود را توسعه بدهد.

گفتنی است ادعای آمریکا مبنی بر برخورداری روسیه از چنین موشک‌هایی، به تعلیق INF از سوی طرفین منجر شد حال آنکه مسکو این اتهام را ابزار واشنگتن برای دامن زدن به رقابت تسلیحاتی تلقی می‌کند.