به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، علی محمدی فیض آباد درباره ساخت خوابگاه استاندارد در دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: بر اساس ضرورت و اهمیتی که آسایش، رفاه و کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در بین دانشجویان از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت تعیین شده است، موضوع ساخت خوابگاه استاندارد از سال ۱۳۹۵ با دقت بسیار زیاد پیگیری شده است.
وی افزود: بر همین اساس نقشه ای کامل بر اساس اقلیمهای مختلف، امکانات در فضاهی عمومی و اختصاصی، طول عمر بالای ساختمان طراحی شده است.
محمدی افزود: در حال حاضر ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی با معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تفاهم نامه سه جانبه امضاء کردهاند، که خوابگاه ۶۹۲ نفره دخترانه مازندران و خوابگاه ۲۵۰ نفره پسرانه کاشان در سال جاری افتتاح شده است و بقیه خوابگاهها در مراحل مختلف ساخت هستند.
وی ابراز امیدواری کرد با تمهیداتی که از سوی اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت دیده شده است، تا پایان دولت دوازدهم همه این پروژهها افتتاح و به بهره برداری برسند.
رئیس اداره رفاهی دانشجویان وزارت بهداشت از پیگیری دریافت تسهیلات از بانکهای کشور خبر داد و گفت: با سه بانک عامل مذاکراتی داشتهایم که در مراحل مختلف است و امیدواریم با اقداماتی که از طرف معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در حال پیگیری است، بتوانیم برای دریافت تسهیلات تفاهمنامهای با بانکها را امضا کنیم.
وی گفت: بر اساس این تفاهم نامه علاوه بر خوابگاههای در حال ساخت، با توجه به برآورد نیاز دانشگاهها تا افق سال ۱۴۰۴ در خصوص ساخت خوابگاه استاندارد که ۱۸۳ باب با ظرفیتهای ۴۰۰ و ۲۵۰ نفر است، گوشهای از مشکلات اعتباری دانشگاهها رفع می شود.
محمدی پروژههای خوابگاهی را با توجه به قدمت ساختمانهای خوابگاهی، استهلاک بیشتر خوابگاههای ملکی دانشگاهها و کمبود فضای خوابگاهی و اسکان دانشجویان در خوابگاههای استیجاری و یا مشارکتی، از ضرورتهای معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها برشمرد و گفت: با ساخت خوابگاههای استاندارد در سراسر کشور، دانشجویان علوم پزشکی می توانند از امکانات رفاهی بهره مند شوند.
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