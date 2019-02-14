اسامی ۲۷ شهید حادثه تروریستی خاش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته یک عامل انتحاری تروریستی با استفاده از یک خودرو، اتوبوس پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در محور خاش به زاهدان مورد حمله قرار داد که در پی این حادثه ۲۷ تن از پاسداران غیور شهید و ۱۳ تن مجروح شدند.



صبح امروز اسامی ۲۷ شهید حادثه تروریستی سیستان وبلوچستان در محور «خاش_زاهدان» به این شرح اعلام شد:



ابراهیم براتی

سید ثارالله موسوی



حسن علی ترکیان



عبدالرضا بروجی

میثم عبدالله زاده

ابراهیم صیادی

محمد صابری

ابوالفضل موسوی

مهدی نوروزی

روح الله بابایی

حیدر براتی

یونس امیری

علیرضا پناه پوری

یحیی براتی

علی اکبر قبادپناه

علی خادمی

محسن صفری

تقی مهرابی

حسین قدیری

اسماعیل کرمی

سعید سلیمی

عباس کوهی

داوود میرزایی

امید اکبری

حسن مجیدی

مرتضی فاضل

رضا رحیمی