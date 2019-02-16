افزایش ۱۷ درصدی میزان تردد در جاده های استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون۱۶۰ میلیون تردد در محورهای ارتباطی استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در محورهای موصلاتی استان همدان ۷۷ دستگاه‌ تردد شمار وجود دارد، افزود: همدان با ۱۴ درصد در کاهش تصادفات جاده ای رتبه پنجم کشور را به دست آورده است.

مدیرکل راهداری استان همدان در ادامه با اشاره به فعالیت ۵۵ سامانه ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان همدان گفت: با افتتاح ۱۱ سامانه دیگر در مجموع ۶۶ سامانه ثبت تخلف سرعت، تخلفات سرعت را در جاده‌های استان همدان شناسایی و رصد می کنند.

پناهنده ادامه داد: سامانه ثبت وقایع و رخدادهای ترافیکی در مرکز مدیرت راه‌ها تمامی اطلاعات راه‌ها شامل ثبت سرعت لحظه ای، سرعت در مسافت مشخص و تخلفات رانندگی را ذخیره و ثبت می‌کنند.

مدیرکل راهداری استان همدان یادآور شد: همچنین ۲۵ دوربین نظارتی در نقاط حساس و حادثه خیر جاده های استان همدان نصب شده است.

این مسئول اضافه کرد: سامانه پایش محورهای مواصلاتی و دوربین‌های نظارت تصویری در مواقعی که عملیات راهداری و برفروبی در حال انجام است هماهنگی بین راهدارخانه‌ها و ارسال اکیپ‌های راهداری را به محورهای موصلاتی انجام می‌دهند.

مصطفی پناهنده ابراز داشت: سامانه WIM (سامانه توزین در حال حرکت) یکی دیگر از سامانه هایی است که کامیون های دارای اضافه بار را مشخص می کند و اطلاعات آن را به پایگاه مدیریت راه ها انتقال می دهد.