«پارادایس» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه فیلم تهران، فیلم سینمایی «پارادایس» به کارگردانی علی عطشانی یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران نمایش داده و پس از آن با حضور عوامل نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان «پارادایس» آمده است: جواد عزتی، طلبه‌ای جوان و دوستش در فضای مجازی با دختری آلمانی آشنا می‌شوند و برای دیدن او راهی آلمان می‌شوند!

علی عطشانی نویسنده و کارگردان فیلم، کورش جاهد کارشناس سینما و جمعی دیگر از عوامل و بازیگران فیلم مهمانان چهار صد و نود و هشتمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند. ‌

‌جواد عزتی، مهران رجبی، محمدعلی نجفیان، سامان صفاری و بیتا عطشانی از ایران و الیویا بورکات، ماتیاس متس، کلاتسیدا روبرت و کاترین فولوس از کشور آلمان بازیگران فیلم «پارادایس» هستند.