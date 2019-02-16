سند ارتقای جامعه زنان و خانواده گیلان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار پیش از ظهر شنبه در دیدار با آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به اهمیت و جایگاه بانوان در جامعه، اظهارکرد: بانوان ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های حوزه بانوان و خانواده مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های دولت است، افزود: تاکنون سه لایحه در این زمینه به هیئت دولت ارسال کردیم.

ابتکار با اشاره به اینکه عدالت یکی از محورهای مهم در لایحه حمایت از خانواده است، بیان کرد: عدالت در دسترسی به آموزش، بهداشت و سایر موارد برای زنان و مردان رویکرد دولت است.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده همچنین در ادامه از تهیه و تدوین نقشه راه ارتقای جامعه زنان و خانواده استان گیلان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی به دنبال رفع عقب ماندگی‌ها در این حوزه هستیم.

وی در ادامه به تحولات و تغییرات ایجاد شده در وضعیت بانوان بعداز پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و تصریح‌کرد: دوات نیز در زمینه ایجاد اشتغال برای بانوان و همچنین حمایت از آنها در سایر حوزه برنامه‌های مختلف در دستور کار دارد.

ابتکار با اشاره به اینکه اقداماتی که در حوزه بانوان و خانواده در استان گیلان انجام شده مطلوب و قابل تقدیر است، ادامه داد: طی دو سال گذشته مطالعات طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی برای جوامع آسیب دیده و در معرض آسیب در استان گیلان در حال انجام است.

وی به جامعه روستایی استان گیلان نیز اشاره کرد و افزود: برای بهره‌برداری از ظرفیت بالای بانوان روستایی به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته که و ما نیز از صندوق‌های خرد روستایی حمایت‌های لازم را انجام می دهیم.

ابتکار تأکید کرد: بهره‌گیری از توانمندی ‌های بانوان روستایی در استان گیلان در ایجاد کسب و کارهای خرد و رونق این مناطق کمک می کند.

وی در ادامه به تأکید رئیس جمهوری بر لزوم استفاده از بانوان رد پست‌های مدیریتی نیز اشاره و از استاندار گیلان برای توجه به این حوزه تقدیر و تشکر کرد.

نشست با زنان فعال اقتصادی و کارآفرین گیلان، بازدید از اورژانس اجتماعی، حضور در نشست گفتگوی ملی خانواده، نشست با مسئولان قضایی گیلان در زندان لاکان رشت از مهم‌ترین برنامه‌های سفر یک روزه ابتکار به گیلان است.