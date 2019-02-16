نامزدهای دریافت نشان طلایی و نقرهای لاکپشت پرنده معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه هشتم اسفند نشان‌های طلایی و نقره‌ای هفتمین دوره‌ی لاک‌پشت پرنده که از میان ۱۰ نامزد نهایی انتخاب می‌شوند و هم‌چنین نشان‌های ویژه‌ی لاک‌پشت پرنده در فروشگاه مرکزی شهرکتاب به نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران کتاب‌های برگزیده اهدا خواهد شد.

این جایزه ادبی با اعلام این خبر نامزدهای دریافت نشان‌های طلایی و نقره‌ای لاک‌پشت پرنده را به شرح زیر اعلام کرد:

پر/ نویسنده: چائو ون شوا / تصویرگر: راجر ملو / مترجم: سحر ترهنده/ ناشر: طوطی

خاله پیرزن/ نویسنده و تصویرگر: راشین خیریه/ ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ستاره/ نویسنده: محدثه گودرزنیا/ ناشر: پیدایش

سیاه و سفید/ نویسنده و تصویرگر: دیوید مکالی/ مترجم: شیدا رنجبر/ ناشر: پرنده‌ی آبی(انتشارات علمی و فرهنگی)

شاید سیب باشد/ نویسنده و تصویرگر: شینسوکه یوشی تکه/ مترجم: رضی هیرمندی/ ناشر: افق

گرگ‌های توی دیوار/ نویسنده: نیل گیمن/ تصویرگر: دیوید مک‌کین/ مترجم: فرزاد فربد/ ناشر: پریان

مجموعه‌ی ماجراهای نارگل/ نویسنده: آتوسا صالحی/ تصویرگر: محبوبه یزدانی/ ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

مجموعه‌ی پتش خوارگر/ نویسنده: آرمان آرین ناشر: افق

مراقبم باش/ نویسنده: لورنز پائولی/ تصویرگر: میریام زدلیوس/ مترجم: نگین کتال/ ناشر: مبتکران

همه‌ی آن‌ها یک گربه دیدند/ نویسنده و تصویرگر : برندن ونزل/ مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی/ ناشر: طوطی

بنابر این گزارش، نامزدهای نهایی دریافت نشان‌های طلایی و نقره‌ای لاک‌پشت پرنده از میان کتاب‌هایی که در سال گذشته با امتیاز ۵ پنج یا شش لاک‌پشت به فهرست راه یافته‌اند، انتخاب می‌شوند.

بر اساس معیارها و اصول لاک‌پشت پرنده کتاب‌های داوران برای دریافت نشان بررسی نمی‌شود.

این گزارش گروه داوری لاک‌پشت پرنده را در این این دوره به شرح زیر اعلام کرد:

معصومه انصاریان، محمود برآبادی، جعفر توزنده‌جانی، عذرا جوزدانی، شکوه حاجی‌نصرالله، مینا حدادیان، شیوا حریری، شادی خوشکار، فاطمه زمانی، علی‌اصغر سیدآبادی، گیسو فغفوری، حدیث لزرغلامی، نلی محجوب، مریم محمدخانی، فرمهر منجزی، رویا میرغیاثی

بنابر این گزارش در این مراسم که روز چهارشنبه ۸ اسفند از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در فروشگاه مرکزی شهرکتاب واقع در خیابان شریعتی برگزار خواهد شد، علاوه بر اهدای نشان‌های نقره‌ای و طلایی لاک‌پشت پرنده از بیست و ‌هشتمین فهرست لاک‌پشت پرنده هم رونمایی می‌شود و جشن امضایی با حضور نویسندگان و تصویرگران، مترجمان این کتاب‌ها برگزار خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: در بخشی از این مراسم از دو تن از چهره‌های پیشکسوت و تاثیر گذار ادبیات و تصویرگری کتاب‌های کودک و نوجوان با اهدای نشان ویژه قدردانی خواهد شد.