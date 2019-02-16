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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

مهر گزارش می‌دهد؛

پیکر مطهر شهید «جابر بیرانوند» یکشنبه در خرم‌آباد تشییع می‌شود

پیکر مطهر شهید «جابر بیرانوند» یکشنبه در خرم‌آباد تشییع می‌شود

خرم‌آباد- پیکر مطهر شهید «جابر بیرانوند» افسر ناجا، صبح روز یکشنبه در خرم‌آباد تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛  پیکر مطهر شهید «جابر بیرانوند» افسر فداکار و وظیفه شناس ناجا، روز یکشنبه در خرم‌آباد تشییع می‌شود.

پیکر این شهید بزرگوار ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه بیست و هشتم بهمن ماه از مقابل ساختمان فرماندهی انتظامی لرستان به طرف گلزار شهدای خرم آباد تشییع می شود.

همچنین مجلس بزرگداشت شهید جابر بیرانوند ساعت ۱۵ الی ۱۷ ظهر روز یکشنبه در مسجد بعثت خرم آباد برگزار می شود.

فرماندهی انتظامی لرستان از مردم شهید پرور و ولایتمدار لرستان برای حضور باشکوه در مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار دعوت کرده است.

کد مطلب 4543603

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