توقف صدور پروانه برج باغ در پایتخت/واکنش به سخنان میرلوحی

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی، در حاشیه برنامه واگذاری باغ وثوق الدوله متعلق به بنیاد مستضعفان به شهرداری در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: ما برای استفاده از باغات قدیمی و ارزشمند پایتخت دو مسیر داریم یکی آنکه امکان ساخت و ساز را فراهم کنیم و طبیعی است که این موسسات، تمایل به انتخاب اقتصادی دارند اما به دلیل تغییر نگاه شهرداری و شورا در این دوره ما با وجود تحمل فشارهای اقتصادی در این حوزه تغییر رویکرد داده و برای ایجاد سلامت و آرامش شهروندان که بزرگترین هدف ماست، مجوز هیچ گونه برج باغی را صادر نمی کنیم.

وی افزود: تلاش می کنیم جایگزین مصوبه برج باغ ها بزودی به تصویب مراجع قانونی برسد و نگاهمان در این تغییر رویکرد، تغییر کاربری این باغات به محیط عمومی به جهت حفظ باغ است.

شهردار تهران اظهار داشت: اردیبهشت ماه این باغ در اختیار مردم قرار می گیرد. تلاش این بود پیش از سال این اتفاق بیفتد اما اعلام شد این فضا برای اردیبهشت ۹۸ آماده حضور شهروندان خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه شهرداری در ازای این واگذاری ها چه امتیازی به بنیاد داده است؟ خاطرنشان کرد: شهرداری و بنیاد بده بستان ها و حساب و کتاب های کلان دارند و ما براساس آن عمل کردیم.

شهردار تهران در پاسخ به پرسش دیگری در واکنش به سخنان قالیباف در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: رنگ رخساره نشان می دهد از سر درون.

حناچی در خصوص درخواست میرلوحی مبنی بر گزارش بدهی های مدیریت سابق شهرداری در تلویزیون، تصریح کرد: ترجیح می دهیم به کارمان ادامه دهیم.