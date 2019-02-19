بررسی ژن های کوسه برای افزایش طول عمر انسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، کوسه های سفید دارای قابلیت های ژنتیکی خاصی هستند که موجب می شود هم زخم های بدن آنها به سرعت التیام پیدا کند و هم این حیوانات در برابر ابتلا به انواع سرطان مقاومت بالایی داشته باشند.

کوسه ها از میلیون ها سال قبل در راس زنجیره غذایی اقیانوس ها قرار داشته اند و بدنشان از عصر دایناسورها تاکنون تغییرات زیادی نداشته است. دانشمندان در مواردی موفق به شناسایی کوسه هایی شده اند که تا ۴۰۰ سال عمر کرده اند.

اینکه بدن و ژن کوسه ها چگونه به چنین قابلیت های شگفت انگیزی مجهز شده است، موضوع یک تحقیق مشترک در دانشگاه های نوا، کورنل و موسسه Monterey Bay Aquarium است.

پژوهشگران این سه موسسه با استفاده از پیشرفته ترین ابزار و فناوری های موجود به این نتیجه رسیده اند که ژن های کوسه ها از نظر ابعاد یک و نیم برابر بزرگتر از ژن های انسان هاست و توانایی آنها برای بازسازی و تعمیر دی ان ای های آسیب دیده و همین طور مقاومت دی ان ای های کوسه ها بسیار بیشتر از انسان هاست که این امر مقاومت بدن این حیوانات در برابر سرطان و بیماری های مرتبط با کهولت سن را افزایش می دهد.

محققان همچنین موفق به شناسایی نوعی ژن خاص در بدن کوسه ها شده اند که LINE نام دارند و نقش موثری برای بازسازی و تعمیر دی ان ای های آسیب دیده ایفا می کنند. دانشمندان مذکور در حال حاضر بر روی ژن های خاص موجود در کوسه ها تحقیق می کنندکه وظیفه التیام زخم ها و متوقف کردن خون ریزی را بر عهده دارند.