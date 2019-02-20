  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۴

رئیس نهاد به مهر خبر داد؛

مشکلات مالی در حمایت از حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان

مشکلات مالی در حمایت از حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها گفت: در حمایت از حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان با مشکلات مالی مواجه هستیم و ایجاد حوزه های جدید مشروط به تقاضای دانشگاه ها و تامین زیرساخت ها است.

حجت الاسلام مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها مانند گذشته از حوزه های علوم اسلامی حمایت می کند.

وی ادامه داد: همچنین معتقدیم که باید کار این حوزه ها پیش رود البته در حمایت از حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان مشکلات مالی داریم اما به کمک دانشگاه ها و وزارت علوم حل خواهد شد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها درباره گسترش حوزه های علوم اسلامی در دانشگاه های دیگر افزود: این موضوع بستگی به تقاضای دانشگاه ها و مشروط به تامین حداقل زیرساخت ها است.

وی افزود: اگر موارد مذکور تامین شود، حوزه های علوم اسلامی در دانشگاه های دیگر نیز گسترش داده می شود.

کد مطلب 4547365
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها