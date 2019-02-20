مشکلات مالی در حمایت از حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان

حجت الاسلام مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها مانند گذشته از حوزه های علوم اسلامی حمایت می کند.

وی ادامه داد: همچنین معتقدیم که باید کار این حوزه ها پیش رود البته در حمایت از حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان مشکلات مالی داریم اما به کمک دانشگاه ها و وزارت علوم حل خواهد شد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها درباره گسترش حوزه های علوم اسلامی در دانشگاه های دیگر افزود: این موضوع بستگی به تقاضای دانشگاه ها و مشروط به تامین حداقل زیرساخت ها است.

وی افزود: اگر موارد مذکور تامین شود، حوزه های علوم اسلامی در دانشگاه های دیگر نیز گسترش داده می شود.