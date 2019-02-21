کشف ۱۵۰۰۰ عدد داروی غیرمجاز در بازرسی از عطاری های شهر اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود خلجی در این باره اظهار داشت: در تداوم طرح های نظارت بر واحدهای صنفی، روز گذشته با هماهنگی دستگاه قضایی، این طرح با همکاری نمایندگان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان اراک اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: طی اجرای این طرح، ۱۵ هزار عدد انواع داروهای غیر مجاز کشف و سه واحد صنفی مختلف پلمب گردید و به ۲۴ واحد دیگر نیز تذکر و اخطار پلمب داده شد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان با قدردانی از مشارکت فعال شهروندان با پلیس در اجرای طرح های مختلف انتظامی بر ادامه روند بازدید و نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد واحدهای صنفی استان مرکزی تاکید کرد.