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۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

معاون فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

کشف ۱۵۰۰۰ عدد داروی غیرمجاز در بازرسی از عطاری های شهر اراک

کشف ۱۵۰۰۰ عدد داروی غیرمجاز در بازرسی از عطاری های شهر اراک

اراک- معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در طرح نظارت بر عطاری های شهرستان اراک، ۱۵ هزار عدد داروی غیرمجاز کشف و سه واحد صنفی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود خلجی در این باره اظهار داشت: در تداوم طرح های نظارت بر واحدهای صنفی، روز گذشته با هماهنگی دستگاه قضایی، این طرح با همکاری نمایندگان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان اراک اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: طی اجرای این طرح، ۱۵ هزار عدد انواع داروهای غیر مجاز کشف و سه واحد صنفی مختلف پلمب گردید و به ۲۴ واحد دیگر نیز تذکر و اخطار پلمب داده شد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان با قدردانی از مشارکت فعال شهروندان با پلیس در اجرای طرح های مختلف انتظامی بر ادامه روند بازدید و نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد واحدهای صنفی استان مرکزی تاکید کرد.

کد مطلب 4548543

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