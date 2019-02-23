به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، طی مراسمی از آثار برتر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با رویکرد پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی قدردانی می‌کند.

در این برنامه که برای چهارمین سال پیاپی برگزار می شود، تمام آثار راه یافته به جشنواره فیلم فجر با حضور داوران سینمای کشور، ارزیابی و فیلم هایی که بیشترین رویکرد پیشگیرانه نسبت به جرم و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند، انتخاب می شوند.

در اختتامیه چهارمین دوره جشنواره فیلم معاونت اجتماعی قوه قضاییه که در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود با اعلام داوران و قرائت بیانیه هیات داوری، آثار برتر با دریافت لوح سپاس و جایزه معرفی می‌شود.

این مراسم روز یکشنبه ۵ اسفندماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ با حضور معاون اجتماعی قوه قضاییه، برخی مسئولان مرتبط، مدیران سینمایی و جمعی از هنرمندان برگزار می شود.