  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶

با رویکرد پیشگیری از جرم؛

قوه قضاییه فیلم‌های «فجر۳۷» را داوری می‌کند/ تجلیل از برگزیده‌ها

قوه قضاییه فیلم‌های «فجر۳۷» را داوری می‌کند/ تجلیل از برگزیده‌ها

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از آثار برتر جشنواره فیلم فجر با رویکرد پیشگیری از جرم قدردانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، طی مراسمی از آثار برتر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با رویکرد پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی قدردانی می‌کند.

در این برنامه که برای چهارمین سال پیاپی برگزار می شود، تمام آثار راه یافته به جشنواره فیلم فجر با حضور داوران سینمای کشور، ارزیابی و فیلم هایی که بیشترین رویکرد پیشگیرانه نسبت به جرم و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند، انتخاب می شوند.

در اختتامیه چهارمین دوره جشنواره فیلم معاونت اجتماعی قوه قضاییه که در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود با اعلام داوران و قرائت بیانیه هیات داوری، آثار برتر با دریافت لوح سپاس و جایزه معرفی می‌شود.

این مراسم روز یکشنبه ۵ اسفندماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ با حضور معاون اجتماعی قوه قضاییه، برخی مسئولان مرتبط، مدیران سینمایی و جمعی از هنرمندان برگزار می شود.

کد مطلب 4549751
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها