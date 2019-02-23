به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند (الف) تبصره ۱۴ لایحه بودجه، منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب رسید.
طبق بند (الف) تبصره ۱۴ در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
|
ردیف
|
دریافتی ها(منابع)
|
مبالغ (میلیارد ریال)
|
بخش مربوط
|
۱
|
دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی
|
۴۵۵۹۶۹
|
پالایش و پخش فرآورده های نفتی
|
۲
|
دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاه ها
|
۴۳۵۱۳۵۲
|
پالایش و پخش فرآورده های نفتی
|
۳
|
دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش افزوده
|
۲۴۵۶۸۰
|
نفت
|
۴
|
دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان
|
۲۱۹۳۹۰
|
گاز
|
۵
|
سوخت نیروگاه ها
|
۱۷۸۱۰
|
گاز
|
۶
|
منابع حاصل از فروش نفت
|
۳۳۴۲۰
|
گاز
|
جمع کل دریافتی ها
|
۱۴۰۷۴۰۴
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