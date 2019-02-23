اقتصاد مقاومتی پروژه نیست، ایدئولوژی اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین، گفت: مدتی پیش که خدمت رهبری رسیدم در مورد اثر فناوری در زندگی بشر سخن گفتم. ایشان فرمودند، «فناوری در هر جایی ورود کند، فرهنگ ایجاد می‌کند.»

وی با بیان اینکه چند ماه قبل سفری به کره داشتم و در آنجا اثرات فناوری بر زندگی بشر را به چشم دیدم، افزود: حال این تغییرات می‌تواند مثبت یا منفی باشد، بستگی دارد که فناوری را چطور درک کنیم و چطور با زندگی خود هماهنگ سازیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اینجا در جامعه اسلامی مهندسین هستیم. یعنی ما مهندسینی هستیم که بر اساس مبانی اسلامی فعالیت می‌کنیم از این رو باید هم اسلام و هم مهندسی را بشناسیم.

آذری جهرمی تاکید کرد: باید سلاح تکنولوژی اسلام را به خوبی بشناسیم تا بدانیم این مسیر را خوب می رویم یا نه.

وی افزود: در گذشته سلطه گران با حمله به کشورهای دیگر آنها را تحت سلطه خود قرار می‌دادند ولی امروز به دلیل بازخورد بسیار بد در افکار عمومی حالت عمومی و قدیمی آن امکان پذیر نیست، البته این سلطه تغییر کرده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه در عرصه فناوری اطلاعات، سازمان جهانی مخابرات در ذیل سازمان ملل است که نظام تصمیم‌گیری جهانی در آن به اجماع می‌رسد، گفت: اما در عرصه اینترنت هنوز اجماع حاصل نشده است و مقررات گذاری در این عرصه هنوز هم در اختیار شرکت‌های آمریکایی است.

وی افزود: ۲۶ درصد از کل سرمایه گذاری دانش آی سی تی را آمریکا در اختیار دارد. کل حجم سرمایه‌گذاری کشورهای آسیایی ۱۱ درصد است که ۸ درصد از آن سهم چین است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما در شبکه‌های اجتماعی شاهد بهترین خدمات با بهترین کیفیت هستیم اما قانون حاکم بر آن، قانون ایالات متحده است، اظهارداشت: در واقع حاکمان فضای مجازی با ایجاد شرکت‌ها در دل دولت‌ها، مدیریت‌ها را در اختیار می‌گیرند.

آذری جهرمی تصریح کرد: شاهد هستیم که ایالات متحده در یک حرکت غیر قانونی و بسیار مذموم که البته همواره شأن او بوده است، زیر تعهدات خود زد و از یک توافق بین المللی بیرون آمد.

وی گفت: اروپا قصد دارد جلوی آن بایستد اما شرکت‌ها حاضر به همراهی با دولت‌ها نیستند و این رفتار برای کل دولت‌ها معضل است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه کشورهای مختلف در مقابل رفتار ایالات متحده روش‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند، افزود: چین اعتقاد دارد که ایده‌اش همان ایده ایالات متحده است و می‌گوید من هم باید فناوری خود را توسعه دهم و می‌خواهم سلطه‌گری کنم و در این راه در مقابل آمریکا می‌ایستد.

آذری جهرمی معتقد است: در واقع چین به دنبال سهم است و در این راه سرویس‌های بین المللی را در کشور خود محدود می‌کند و شرکت‌های آمریکایی را مجبور به تبعیت از این مقررات می‌کند.

وی، یکی از مزیت‌های چین را جمعیت زیاد آن دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چین در حوزه تولید دانش و فناوری سرمایه گذاری زیادی کرده و نیاز مردم خود را فراهم کرده است. آنها سرورهای خود را دارند و چالشی که ترامپ با شرکت‌های فناوری چینی دارد و برخی رسانه‌ها می‌گویند که به خاطر فعالیت آن در ایران بوده اما اینطور نیست چرا که شرکت‌های چینی به جایی رسیده‌اند که مستقل از فناوری‌های آمریکا عمل می‌کنند.

وزیر ارتباطات با اشاره به پیشرفت‌های روسیه، افزود: روسیه هم با همان ادبیات تک‌صدایی با خط مشی آمریکا مقابله می‌کند، این کشور در حوزه مکانیک قوی است اما در حوزه فناوری رشد نداشته است.

آذری جهرمی گفت: آنها معتقدند که باید در لایه ارائه خدمات محصولات خوب ارائه دهند و شاهد هستیم که در حوزه شبکه های اجتماعی فعال هستند و آنقدر رشد کردند که آمریکایی‌ها می‌گویند روسیه با تغییر افکار عمومی در انتخابات آمریکا دخالت می‌کند.

وی با بیان این مطلب«روس‌ها در لایه کاربرد و محتوا فضای تهدید را تبدیل به تهدید متقابل کرده‌اند»،اذعان داشت: اروپایی‌ها می‌گویند ما از سلطه جویی آمریکا به تنگ آمده‌ایم و پیش قراول این رویکرد هم مکرون است که بر چند جانبه گرایی تاکید دارد.

وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر علوم بین بخشی با چسب فناوری اطلاعات به هم متصل می‌شوند و با این فناوری شیوه حکمرانی عوض می‌شود، ما شاهد هستیم که با ظهور تکنولوژی بلاک چین دیگر بانک و ثبت احوال معنای خود را از دست داده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک گفتمان و ایدئولوژی اقتصادی است، گفت: اقتصاد مقاومتی یک پروژه نیست،برخی با ظلم به این مفهوم یک گاوداری را افتتاح می‌کنند و می‌گویند که پروژه اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: باید نظامات تولید در عرصه‌های مختلف در چهارچوب اقتصاد مقاومتی متحول شود، در این چهارچوب باید دید که بنگاه‌های مولد و تولید کننده و یا مصرف‌کننده چه نقشی دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید: برخی اعتقاد دارند که ما باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی روی پای خود بایستیم و این امر برداشت عامیانه از موضوع است.

آذری جهرمی تاکیدکرد: ما می‌بینیم که یک محصول بی‌کیفیت را ۱۰ برابر قیمت به مصرف‌کننده تحویل می‌دهند و بعد هم زبان‌اش دراز است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی کار می‌کنند و بیان می‌کنند که باید از من حمایت کنید، این چه مدل اجرای اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه ما باید در لایه خدمت کار کنیم، گفت: خدمتی که مزیت رقابتی داشته و مبتنی بر خلاقیت‌ها در عرصه فناوری باشد. دشمنان در عرصه تکنولوژی و فناوری اطلاعات ما را تحریم کرده‌اند.

این عضو کابینه تاکید کرد: یک شرکت آمریکایی از ۸۰ خدمت ۶۹ مورد آن را تحریم کرده چرا که آن ۶۹ مورد توانمند ساز است و آنهایی هم که باز است را هم خودمان می بندیم، نظام حقوقی ما غریب نواز است به طوری که سیستم داخلی صدهزار مانع دارد اما سیستم بیرونی بی مانع فعالیت می‌کند.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۲ تعداد کل اپلیکیشن‌های موجود ۴۰۰ عدد بود که این تعداد در دی ماه سال ۹۶ به ۱۳۰ هزار عدد رسید، یادآورشد: امروز از ۲۵۰ هزار اپلیکیشن عبور کرده است علاوه بر این، در سال ۱۳۹۲ میزان ترافیک مصرفی کاربران ما ۷۳ گیگ بوده است که این عدد در شهریور ماه سال ۹۶ هزار گیگ شده است.

وی گفت: این اتفاقات توسط جوانانی رخ داده که باید با همه دردسرهای تحریم به فعالیت خود ادامه دهند و تلاش کنند تا به جایگاه مطلوب برسند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: نخست وزیر هند می‌گوید در سال ۲۰۲۵، ۲۰ درصد از درآمد ناخالص داخلی هند اقتصاد دیجیتال خواهد بود به طوری که از ۵ تریلیون دلار درآمد ناخالص داخلی یک تریلیون دلار از آن اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

آذری جهرمی به پیشرفت کشور در حوزه هسته ای پرداخت و با بیان اینکه ما همان‌طور که در عرصه هسته‌ای جزود معدود کشورهایی هستیم که به این دانش رسیده‌ایم و یا به چرخه فضایی دست یافته‌ایم،افزود: در عرصه فناوری اطلاعات هم توانمند هستیم.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات فقط یک پیام رسان نیست، گفت: اعتقاد ما این است که در انقلاب صنعتی چهارم، ایران از توانمندترین کشورها است که می‌تواند منابعی را به خود اختصاص دهد و این حرکت شروع شده است.