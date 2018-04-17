نصب فیلتر دوده روی ۱۵۰ دستگاه اتوبوس دوکابین

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد اتوبوس های تهران گازسوز هستند، گفت: اتوبوس های گازسوز نیازی به فیلتر دوده ندارند، برای اتوبوس‌های دیزلی نیز مقرر شده است که فیلترهای دوده روی اتوبوس های دوکابین نصب شود که تاکنون بر روی ۵۰ اتوبوس نصب و پس از انتخاب پیمانکار ۱۰۰ فیلتر دیگر در فاز اول بر روی این اتوبوس ها نصب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با اشاره به اینکه هزینه نصب فیلتر دوده نزدیک ۵۰ میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۷۰۰ اتوبوس دیزل در تهران وجود دارد که هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس از این تعداد قابلیت نصب فیلتر دوده را دارند.

وی با بیان اینکه فیلتر دوده اتوبوس‌ها تکنولوژی جدیدی بوده اما انتخاب پیمانکار پروسه‌ای پیچیده و زمان‌بر است، خاطرنشان کرد: هزینه نصب فیلتر دوده بر روی ۱۵۰ اتوبوس تامین مالی شده است که قرار بود سال گذشته صورت گیرد، اما به دلیل تغییرات نرخ در سال گذشته این امر محقق نشد. تلاش می‌کنیم با انتخاب پیمانکار، نصب فیلتر دوده بر روی ۱۰۰ اتوبوس دیگر در شش ماهه اول امسال نیز صورت پذیرد.