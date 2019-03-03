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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

معاون استاندار کرمانشاه:

کالاهای اساسی مردم نباید در انبارها بماند

کالاهای اساسی مردم نباید در انبارها بماند

کرمانشاه_ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم اصلاح ساز و کار توزیع برخی از کالاهای اساسی گفت: این کالاها نباید در انبار بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی صبح امروز امروز یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار که در استانداری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: بر اساس تصمیم‌گیری انجام شده در جلسات ستاد تنظیم بازار ۱۶۰۰ تن پرتقال و سیب برای توزیع در ایام عید در استان کرمانشاه در نظر گرفته شد.

وی از برپایی نمایشگاه بهاره برای عرضه محصولات مورد نیاز مردم در شب عید خبر داد و افزود: در این نمایشگاه‌ها کالاهای مورد نیاز مردم توزیع می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه تصریح کرد: از امروز توزیع ۱۰۰۰ تن شکر در سطح استان آغاز می‌شود و می‌توان گفت برای تأمین شکر مورد نیاز مردم استان مشکلی نداریم.

وی همچنین به توزیع گوشت قرمز و مرغ منجمد در بین مردم اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم بتوانیم با این تدابیر بخشی از نیاز مردم را برآورده کنیم.

حاتمی با تاکید بر لزوم اصلاح ساز و کار توزیع برخی از کالاهای اساسی تصریح کرد: کالاهای اساسی مردم نباید در انبارها بماند و مدیران حق ندارند خودسرانه نسبت به نگهداری کالاها و عدم توزیع آن اقدام کنند.

کد مطلب 4557596

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