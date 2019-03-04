  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

از سوی وزارت کشور آلمان؛

کودکان اعضای داعش هم سلب تابعیت می شوند

دولت آلمان در نظر دارد بر اساس قانون اساسی این کشور تابعیت کودکان اعضای داعش را نیز سلب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، دولت آلمان در نظر دارد در چارچوب قانون اساسی این کشور تابعیت دوگانه اعضای گروه داعش را سلب کند.

بر اساس گزارش تعدادی از رسانه‌های آلمانی مانند شبکه‌های تلویزیونی WDR، NDR وزارت کشور در نظر دارد طرح سلب تابعیت کودکانی که والدین آنها از اعضای داعش بشمار می‌آید را به اجرا در آورد.

وزارت دادگستری آلمان تشدید مقررات در بحث سلب تابعیت را از جنبه تطابق با قانون اساسی دردسر ساز می‌داند، اما وزارت کشور سعی در اجرایی کردن آن دارد.

گفتنی است بحث سلب تابعیت دوگانه اعضای داعش از مدتها پیش در دولت آلمان به راه افتاده و اکنون برلین در نظر دارد آن را اجرایی کند.

شقایق لامع زاده

      بچه ها چه گناهی دارند که دچار شستشوی مغزی شده اند

