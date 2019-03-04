بهسازی و رفع نواقص ترافیکی سطح شهر در آستانه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسیدآقایی با بیان اینکه همه ساله در پایان سال و با نزدیک شدن به بهار نو، تعداد سفرهای روزانه در سطح شهر افزایش قابل توجهی می‌یابد تصریح کرد: رویکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ارائه مناسب تسهیلات حمل و نقلی، استفاده حداکثری از توان ناوگان حمل و نقل عمومی متناسب با افزایش تقاضای سفرها جهت افزایش سهولت تردد شهروندان تهرانی بوده که از اسفند ماه جاری آغاز و تا پایان فروردین ماه سال جدید ادامه خواهد داشت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه شناسایی نواقص و مشکلات ترافیکی نواحی بر اساس محورهای فعالیت در قالب طرح استقبال از بهار ۹۸ در این معاونت مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: نگهداشت مسیر و ایستگاه‌های بی آرتی و ایستگاه‌های اتوبوس، ساماندهی و نگهداشت پایانه‌های اتوبوس و تاکسی و ایمن سازی و همسطح سازی معابر، نگهداشت تجهیزات هوشمند ترافیکی، بهسازی شبکه معابر از جمله اقداماتی است که به این منظور در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به افزایش حجم سفرهای نوروزی و با تاکید بر اهمیت ایمنی خودرو از افزایش ساعت کار مراکز معاینه فنی در شهر تهران خبر داد و گفت: هم اکنون مرکز معاینه فنی بیهقی به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است این در حالیست که همزمان با افزایش تقاضا و به منظور خدمات رسانی بهتر به مراجعه کنندگان، سایر مراکز به صورت ۲ و ۳ شیفت فعالیت خواهند کرد.



پورسیدآقایی با اعلام اینکه آراستگی و پیراستگی شهر از نظر امکانات ترافیکی، ساماندهی و استمرار خدمات حمل و نقلی در آستانه بهار ۹۸ مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: ساماندهی برنامه‌ها و فعالیت‌های پایانه‌های حمل و نقل عمومی بین شهری و درون شهری و اجرای برنامه‌های هدایت ترافیکی شامل خط کشی و نصب تابلو از دیگر محورهای مورد تاکید است.

به گفته وی همچنین اجرای برنامه‌های آموزش ترافیکی به شهروندان جهت سفرهای نوروزی، تداوم آموزش و اطلاع رسانی در راستای ارتقاء فرهنگ عبور و مرور با نصب بنر در میادین و تقاطع‌ها با هدف روان سازی جریان ترافیک از جمله اقدامات معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: ایام تعطیلات نوروز به دلیل کاهش سفرهای درون شهری بهترین زمان برای عملیات بهسازی و شبکه معابر و نصب علائم، خط کشی و تجهیزات ایمنی در سطح معابر و ترمیم و مرمت ایستگاه‌ها و پایانه‌ها همچنین رفع نواقص در تجهیزات هوشمند ترافیکی نصب شده در سطح شهر است.



بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران؛ پورسیدآقایی خاطرنشان کرد: ساماندهی برنامه‌ها و فعالیت‌های پایانه‌های حمل و نقل عمومی بین شهری و درون شهری، افزایش ساعت کار روزانه در خطوط دارای تقاضا، سرویس رسانی ۲۴ ساعته در خطوط مورد نیاز، اجرای برنامه‌های هدایت ترافیکی شامل خط کشی و نصب تابلو و رفع نواقص تابلوهای هدایت مسیر ضروری و تعویض موارد آسیب دیده از دیگر اقدامات در دست اجراست.